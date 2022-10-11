Повітряну тривогу спершу оголосили по всіх областях, крім західних. Вже о 08:50 небезпека поширилася на всю Україну. Більше про те ракетні обстріли України 11 жовтня – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ракетний удар по Запоріжжю 10 жовтня: відомо про жертв та постраждалих

Обстріл ТЕС у Вінницькій області

Ще перед масштабною тривогою, о 07:39, вибухи пролунали на Вінниччині. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог вдарив по Ладижинській ТЕС. Для цього він використав 2 дрони-камікадзе "Шахід-136".

На місці події працюють всі відповідні служби.

У Запоріжжі є жертви

Перші вибухи у Запоріжжі пролунали ще о 6 годині ранку. За даними ОВА, ворог запустив 12 ракетн "С-300". Влучання були в об'єкти інфраструктури. На одному з місць прильоту спалахнула сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що смертоносні снаряди влучили по закладу освіти, амбулаторії та житлових будинках. 2 ракети атакували автосалон, через це загинув охоронець.



Наслідки обстрілів Запоріжжя / Фото з телеграму Олександра Старуха

Вибухи у Рівненській області

О 09:31 з'явилася інформація про вибухи на Рівненщині. Згодом стало відомо, що там збили 1 ракету.

Вибухи у Кривому Розі

Практично одночасно вибухи почули й мешканці Кривого Рогу. Там також відпрацювали сили Протиповітряної оборони.



Наслідки успішної роботи ППО / Фото з соцмереж

В Одеській області ППО знищила російські ракети

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що росіяни намагалися атакували область. На щастя, наші сили ППО їм завадили. Вони збили 3 ворожі ракети.

Уночі в області збили ще 3 іранські дрони.