Воздушную тревогу сперва объявили по всем областям, кроме западных. Уже в 08:50 опасность распространилась на всю Украину. Больше о ракетных обстрелах Украины 11 октября – читайте в материале 24 канала.

К теме Ракетный удар по Запорожью 10 октября: известно о жертвах и пострадавших

Обстрел ТЭС в Винницкой области

Еще перед масштабной тревогой, в 07:39, взрывы прогремели в Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг ударил по Ладыжинской ТЭС. Для этого он использовал 2 дрона-камикадзе "Шахид-136".

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

В Запорожье есть жертвы

Первые взрывы в Запорожье прогремели еще в 6 часов утра. По данным ОВА, враг запустил 12 ракет С-300. Попадания были в объекты инфраструктуры. На одном из мест прилета вспыхнул сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что смертоносные снаряды попали по учебному заведению, амбулатории и жилым домам. 2 ракеты атаковали автосалон, из-за этого погиб охранник.



Последствия обстрелов Запорожья / Фото из телеграма Александра Старуха

Взрывы в Ровненской области

В 09:31 появилась информация о взрывах в Ровненской области. Впоследствии стало известно, что там сбили 1 ракету.

Взрывы в Кривом Роге

Практически одновременно взрывы услышали и жители Кривого Рога. Там также отработали силы Противовоздушной обороны.



Последствия успешной работы ПВО / Фото из соцсетей