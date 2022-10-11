Детали пока не сообщают, но надеемся, что там много "200" оккупантов. Взрывы в захваченном городе раздались ориентировочно в 12:30 11 октября.
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Городской глава Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы на аэродроме, где оккупанты в очередной раз развернули военную базу.
Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз,
– заявил он.
Сейчас местные власти собирают подробную информацию.
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К слову, 8 октября партизаны под временно оккупированным Мелитополем ликвидировали захватчиков, перевозивших технику. Местные СМИ информируют, что оккупантов ликвидировали в селе Константиновка. Операция была направлена на уничтожение живой силы врага, перевозившей военную технику из Крыма в Бердянск через Мелитопольский район.
Отметим, что в сентябре уже было 5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где россияне вероятно раз 10 пытались расставить свою военную технику.
Также около месяца назад возле Мелитополя был "хлопок" во вражеском штабе "Единой России". В частности в соцсетях сообщили, что после первого взрыва в "Единую Россию" прибежали многие оккупанты. После этого там был еще один "хлопок".
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- Оккупанты продолжают стягивать в Мелитополь оружие. По данным очевидцев, через город прошли около 60 единиц военной техники в Херсонском направлении. Среди оружия были зафиксированы колонны "Градов".
- В то же время захватчики продолжают мобилизацию мужчин, котиоріе остались на территории Мелитополя. Россияне собирают реестр тех, кто может идти на войну воевать.
- Также в городе распространяются анкеты с опросом. Оккупанты пытаются узнать, примет ли местное население участие в псевдореферендуме.
- По последним данным, оккупационные войска запретили ввозить на временно оккупированные территории любые товары первой необходимости. Поэтому население Мелитополя остается без жизненно необходимых лекарств и средств гигиены для детей и взрослых.