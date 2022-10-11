Деталей наразі не повідомляють, але сподіваємося, що там багато "200" окупантів. Вибухи в захопленому місті пролунали орієнтовно о 12:30 11 жовтня в той час.

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Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив вибухи на аеродромі, де окупанти вкотре розгорнули військову базу.

Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання". Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз,

– заявив він.

Наразі місцева влада збирає детальну інформацію.

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До слова, 8 жовтня партизани під тимчасово окупованим Мелітополем ліквідували загарбників, які перевозили техніку. Місцеві ЗМІ інформують, що окупантів ліквідували у селі Костянтинівка. Операція була спрямована на знищення живої сили ворога, яка перевозила військову техніку з Криму до Бердянська через Мелітопольський район.

Зазначимо, що у веренсі вже було 5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де росіяни певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку.

Також близько місяця тому у Мелітополя була "бавовна" у ворожому штабі "єдінай расії". Зокрема в соцмережах повідомили, що після першого вибуху до "єдінай расії" прибігло багато окупантів. Після цього там була ще одна "бавовна".

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