Місцеві ЗМІ інформують, що окупантів ліквідували у селі Костянтинівка близько о 19:39. Повідомляється, що операція "ліквідація" була спрямована на знищення живої сили ворога, яка перевозила військову техніку з Криму до Бердянська через Мелітопольський район.

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Окупанти перевозили техніку через Мелітопольський район

Партизани вразили ворожу вантажівку, після чого на місце вибуху прибули карети швидкої та російські військові.

О 19:39 об'їзною з Криму на Бердянськ, нашими партизанами була вражена ворожа вантажна техніка. Частину окупантів відкрила вогонь. На місце прибули карети швидкої допомоги та купа військових. Окупанти перекрили дорогу,

– повідомляють представники сил спротиву.

Втрати ворога станом на 9 жовтня

Українські воїни продовжують стримувати російських окупантів, які намагаються загарбати території нашої країни. Зранку 9 жовтня Генеральний штаб ЗСУ оновив орієнтовні втрати ворога.

Від 24 лютого 2022 року ЗСУ ліквідували 62 500 ворожих бійців. Тільки за минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 440 російських солдатів.

Минулої доби Сили оборони України завдали влучного удару по місцю скупчення живої сили ворога на Запорізькому напрямку. Відомо, що поранень зазнали понад 20 окупантів. Їх усіх відвезли до місцевої лікарні у Токмаку.

Також українська авіація завдала понад 30 ударів по окупантах, внаслідок чого влучання зафіксували у 24 районах скупчення живої сили, зброї та техніки, а також у 9 ЗРК ворога.

Наші ракетні війська й артилерія упродовж минулої доби вразили 2 пункти управління, 9 районів скупчення живої сили, зброї та техніки, 3 склади з боєприпасами, а також 11 інших важливих для ворога об'єктів.

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