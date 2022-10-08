Вагон з тілами окупантів привезли з Херсонщини у Мелітополь

Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 62 060 ворожих бійців. Чималі втрати окупантів на Херсонщині. Так, мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупанти привезли в Мелітополь рефрижератор трупів із Херсонщини.

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Російська окупаційна армія зазнає великих втрат на півдні України. Війська Росії не знають, куди подіти тіла вбитих, тому цілими вагонами звозять їх до Мелітополя. За словами Федорова, рефрижератор із трупами російських окупантів приїхав до Мелітополя з Херсонського напрямку.

Вчора на територію міста Мелітополь прибув рефрижератор із трупами російських військових з Херсонського напрямку. Їм уже нікуди їх подіти. Звичайно ж, це теж надихає наших жителів, і вони чекають якнайшвидшої деокупації нашого міста,

– сказав Федоров.

Також він розповів, що на тимчасово окупованих територіях людям бажано активно не висловлювати проукраїнську позицію. Щоб не стати жертвою окупантів, мелітопольці вважають за краще не розмовляти про війну навіть із сусідами.

Водночас Федоров зазначив, що війська Росії посилюють терор щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Останнім часом загарбники почали частіше депортувати людей.

Актуальні втрати ворога

Збройні Сили України продовжують ліквідувати російських військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували 380 окупантів. Чималі втрати росіян і у військовій техніці:

танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 511 одиниць (+18);

артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);

РСЗВ – 345 одиниць;

засобів ППО – 180 одиниць (+3);

літаків – 266 одиниць;

гелікоптерів – 234 одиниці (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);

крилатих ракет – 246 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);

спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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