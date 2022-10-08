Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 62 060 ворожих бійців. Водночас ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.
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Втрати ворога у техніці
- Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 511 одиниць (+18);
- артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);
- РСЗВ – 345 одиниць;
- засобів ППО – 180 одиниць (+3);
- літаків – 266 одиниць;
- гелікоптерів – 234 одиниці (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);
- спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).
Найбільших втрат впродовж 7 жовтня українські військові завдали окупантам на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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Наші військові за минулу добу відбили атаки ворога біля 17 населених пунктів. Серед них – Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка та інші. Українські бійці поцілили по скупченню росіян біля Пологів і Токмака у Запорізькій області. У результаті поранень зазнали 85 окупантів, а кількість вбитих ще встановлюють.
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До речі, не пощастило й тим, кого на війну відправили прямо з в'язниці. У лікарню в окупованій Новосвітлівці, що у Луганській області, потрапили 300 ув'язнених.
За даними американського Інституту вивчення війни, російське військове керівництво боїться, що ЗСУ звільнять Лисичанськ, так само як і Лиман. Отож вони відправили у місто 1 тисячу вагнерівців. За задумом, вони мають стримати українських захисників від просування.
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