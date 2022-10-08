Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 62 060 ворожих бійців. Водночас ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.

Цікаво Понад половина танкового парку ЗСУ – трофеї, – розвідка Британії

Втрати ворога у техніці

Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 511 одиниць (+18);

артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);

РСЗВ – 345 одиниць;

засобів ППО – 180 одиниць (+3);

літаків – 266 одиниць;

гелікоптерів – 234 одиниці (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);

крилатих ракет – 246 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);

спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).

Найбільших втрат впродовж 7 жовтня українські військові завдали окупантам на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Як ЗСУ нищать російських окупантів: останні новини

Наші військові за минулу добу відбили атаки ворога біля 17 населених пунктів. Серед них – Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка та інші. Українські бійці поцілили по скупченню росіян біля Пологів і Токмака у Запорізькій області. У результаті поранень зазнали 85 окупантів, а кількість вбитих ще встановлюють.

До теми ЗСУ вполювали 8 гаубиць і 2 С-300, росіяни намагалися атакувати Давидів Брід: ситуація на Півдні

До речі, не пощастило й тим, кого на війну відправили прямо з в'язниці. У лікарню в окупованій Новосвітлівці, що у Луганській області, потрапили 300 ув'язнених.

За даними американського Інституту вивчення війни, російське військове керівництво боїться, що ЗСУ звільнять Лисичанськ, так само як і Лиман. Отож вони відправили у місто 1 тисячу вагнерівців. За задумом, вони мають стримати українських захисників від просування.

Дивіться до теми – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео