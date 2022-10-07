Перепрофільована захоплена російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.
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Скільки у ЗСУ трофеїв
Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення.
Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин,
– заявили у британській розвідці.
Зазначається, що нездатність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.
У розвідці наголосили, оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням у кількох секторах і деморалізовані війська, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння.
Що затрофеїли українські військові: останні новини
- Нещодавно наші воїни захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину (КШМ) Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр".
- Одна з бойових груп Сил спеціальних операцій на Харківщині затрофеїла ворожий КамАЗ. Також вони захопили бойову машину піхоти.
- А на Херсонщині Збройні Сили України захопили російську БМП-2М з новітнім озброєнням. Головною особливістю російської машини є бойовий модуль "Бережок".
- Крім того, на Харківщині українські захисники затрофеїли командно-штабні машини з російським ФСБшним зв'язком, різні артилерійські системи, десятки танків та іншої бронетехніки.
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