Перепрофільована захоплена російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

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Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення.

Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин,

– заявили у британській розвідці.

Зазначається, що нездатність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.

У розвідці наголосили, оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням у кількох секторах і деморалізовані війська, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння.

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