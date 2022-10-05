Ворожий КамАЗ затрофеїла одна з бойових груп Сил спеціальних операцій на Харківщині. Також українські захисники захопили бойову машину піхоти.

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Вантажівка забита боєприпасами

У КамАЗі наші воїни знайшли чимало корисного. Зокрема ящики з вистрілами до ВОГа – гранатомета, дуже багато патронів та інше озброєння.

Уся зброя піде на користь Сил оборони України і працюватиме на перемогу над російським агресором,

– підкреслили військові.

Також наші захисники затрофеїли БМП-1 – це бойова броньована гусенична машина, яка здатна плавати. Вона привозить військових на поле бою та підвищує їхню мобільність, озброєність та захищеність. БМП-1 можна спільно застосовувати на фронті з танками.

Огляд затрофеєного КамАЗа: дивіться відео

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Яку техніку вже захопили українські військові на Харківщини

Під час успішного контрнаступу ЗСУ захопили багацько техніки окупанта. Зокрема:

російську самохідну артилерійську установку Мста-С і модернізований танк Т-72Б3;

ще кілька броньованих піхотних машин – БМП-1 та БМП-2;

новітню уніфіковану командно-штабну машину Р-149МА1;

машину на базі БТР-80 – елемент автоматизованої системи управління військами росії тактичної ланки;

одразу три бронетранспортери БТР-82А та один БТР-4Е. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу! Кількість захопленої техніки зростає чи не кожного дня. Незабаром вона повернеться до росіян, втім, уже ударами по них самих.

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