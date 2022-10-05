Ворожий КамАЗ затрофеїла одна з бойових груп Сил спеціальних операцій на Харківщині. Також українські захисники захопили бойову машину піхоти.
Важливо На Херсонщині триває наступ, місцями ЗСУ просунулися на 10 – 20 кілометрів, – Гуменюк
Вантажівка забита боєприпасами
У КамАЗі наші воїни знайшли чимало корисного. Зокрема ящики з вистрілами до ВОГа – гранатомета, дуже багато патронів та інше озброєння.
Уся зброя піде на користь Сил оборони України і працюватиме на перемогу над російським агресором,
– підкреслили військові.
Також наші захисники затрофеїли БМП-1 – це бойова броньована гусенична машина, яка здатна плавати. Вона привозить військових на поле бою та підвищує їхню мобільність, озброєність та захищеність. БМП-1 можна спільно застосовувати на фронті з танками.
Огляд затрофеєного КамАЗа: дивіться відео
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Яку техніку вже захопили українські військові на Харківщини
Під час успішного контрнаступу ЗСУ захопили багацько техніки окупанта. Зокрема:
- російську самохідну артилерійську установку Мста-С і модернізований танк Т-72Б3;
- ще кілька броньованих піхотних машин – БМП-1 та БМП-2;
- новітню уніфіковану командно-штабну машину Р-149МА1;
- машину на базі БТР-80 – елемент автоматизованої системи управління військами росії тактичної ланки;
- одразу три бронетранспортери БТР-82А та один БТР-4Е. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.