Вражеский КамАЗ затрофеила одна из боевых групп Сил специальных операций Харьковщины. Также украинские защитники захватили боевую машину пехоты.
Важно В Херсонской области продолжается наступление, местами ВСУ продвинулись на 10 – 20 километров, – Гуменюк
Грузовик забит боеприпасами
В КамАЗе наши воины обнаружили немало полезного. В частности, ящики с выстрелами к ВОГу – гранатомету, очень много патронов и другое вооружение.
Все оружие пойдет на пользу Сил обороны Украины и будет работать на победу над российским агрессором,
– подчеркнули военные.
Также наши защитники затрофеили БМП-1 – это боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать. Она привозит военных на поле боя и увеличивает их мобильность, вооруженность и защищенность. БМП-1 можно совместно использовать на фронте с танками.
Обзор затрофеенного КамАЗа: смотрите видео
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Какую технику уже захватили украинские военные в Харьковской области
Во время успешного контрнаступления ВСУ захватили много техники оккупанта. В частности:
- российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С и модернизированный танк Т-72Б3;
- еще несколько бронированных пехотных машин – БМП-1 и БМП-2;
- новейшую унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1;
- машину на базе БТР-80 – элемент автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена;
- сразу три бронетранспортера БТР-82А и один БТР-4Е. Подробнее читайте в материале 24 канала.