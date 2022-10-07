Перепрофилированная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины. Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

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Сколько у ВСУ трофеев

Украина захватила не менее 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин после вторжения.

Большая часть танкового парка, который сейчас есть в Украине, потенциально состоит из трофейных машин,

– заявили в британской разведке.

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить невредимую технику перед уходом или сдачей свидетельствует о низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

В разведке подчеркнули, что российские формирования находятся под сильным напряжением в нескольких секторах и деморализованы войска, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение.

Что затрофеили украинские военные: последние новости

Недавно наши воины захватили редкий экземпляр вражеской техники – командно-штабную машину (КШМ) Р-145БМА на базе ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр".

Одна из боевых групп Сил специальных операций в Харьковской области затрофеила вражеский КамАЗ. Также они захватили боевую машину пехоты.

А в Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2М с новейшим вооружением. Главной особенностью российской машины является боевой модуль "Бережок".

Кроме того, в Харьковской области украинские защитники затрофеили командно-штабные машины с российской ФСБшной связью, различные артиллерийские системы, десятки танков и другой бронетехники.

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