Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території й завадити наступу ЗСУ. Актуальну інформацію з фронту розповіли у Генштабі.

До теми Вибух на Кримському мосту, повне знеструмлення ЗАЕС: основне за 227 день війни

ЗСУ відбили атаки в районах 17 населених пунктів: що зараз відбувається на полі бою

Окупанти намагаються зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим російські загарбники наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також вороги обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів: Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Карта бойових дій онлайн:

Успіхи українських захисників минулої доби

Росіяни активно залучають БпЛА різних типів для ведення розвідки та завдання ударів. Минулої доби наші захисники на різних напрямках збили 8 БпЛА: 5 типу "Орлан-10" та 3 типу "Shahed-136".

При цьому ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем об'єкти логістики противника та артерії їх постачання. За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу окупантів.

Підрозділи російських сил продовжують зазнавати втрат. Зокрема в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється. Відомо, що у Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб з-поміж ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.

А наша авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів росіян. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери.

Натомість ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника.

Зверніть увагу: нині підтвердили інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога 5 жовтня, поблизу населеного пункту Кінські Роздори.

Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів

Загроза авіаційних та ракетних обстрілів на всій території України залишається. Росіяни продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення.

Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ударів російських терористів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області; На Слобожанському напрямку гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 18 населених пунктів, в тому числі: Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне;

гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 18 населених пунктів, в тому числі: Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне; На Краматорському напрямку окупанти застосовували артилерію різних типів, у районах населених пунктів: Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе;

окупанти застосовували артилерію різних типів, у районах населених пунктів: Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе; На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів: Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка;

противник обстріляв райони населених пунктів: Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка; На Авдіївському напрямку вогневого впливу росіян зазнали: Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.

вогневого впливу росіян зазнали: Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Проте ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших: Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне.

противник наступальних дій не проводив. Проте ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших: Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Для ударів по українських містах протягом минулої доби окупанти використали 7 БпЛА іранського виробництва "Shahed-136": 3 з них збили, а 4 таки досягли до Запоріжжя та Миколаєва.

До теми – головне з фронту: дивіться відео