Про головні новини на фронті та міжнародній арені читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали все найважливіше.

До теми Братська могила в Лимані, добровільний військовий облік для жінок: основне за 226 день війни

03:20 На Півдні України наша авіація завдала 15 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 завдань. Втрати окупантів становлять:

110 військових,

6 танків,

8 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С",

РСЗВ "Град",

2 пускові установки ЗРК "С-300",

9 одиниць автобронетехніки,

мінометний комплекс "Сані",

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

У Чорному морі Росія тримає напоготові 4 ракетоносії. Вони споряджені 24 ракетами "Калібр".

00:59 Росія завдала потужного ракетного удару по центру Харкова. В одному з лікувальних закладів та нежитловому приміщенні спалахнула пожежа. Інформацію про жертв та руйнування уточнюють.

00:52 У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині прогриміли вибухи. Після цього виникла потужна пожежа. За словами місцевих мешканців, вона спалахнула біля залізничного вокзалу.