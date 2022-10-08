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Братская могила в Лимане, добровольный военный учет для женщин: основное за 226 день войны

03:20 На Юге Украины наша авиация нанесла 15 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 задач. Потери оккупантов составляют:

  • 110 военных,
  • 6 танков,
  • 8 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",
  • РСЗО "Град",
  • 2 пусковые установки ЗРК "С-300",
  • 9 единиц автобронетехники,
  • минометный комплекс "Сани",
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

В Черном море Россия держит наготове 4 ракетоносителя. Они оснащены 24 ракетами "Калибр".

00:59 Россия нанесла мощный ракетный удар по центру Харькова. В одном из лечебных заведений и нежилом помещении вспыхнул пожар. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

00:52 Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремели взрывы. После этого возник мощный пожар. По словам местных жителей, он начался у железнодорожного вокзала.