О главных новостях на фронте и международной арене читайте в материале 24 канала . Мы собрали все самое важное.
Братская могила в Лимане, добровольный военный учет для женщин: основное за 226 день войны
03:20 На Юге Украины наша авиация нанесла 15 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 задач. Потери оккупантов составляют:
- 110 военных,
- 6 танков,
- 8 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",
- РСЗО "Град",
- 2 пусковые установки ЗРК "С-300",
- 9 единиц автобронетехники,
- минометный комплекс "Сани",
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".
В Черном море Россия держит наготове 4 ракетоносителя. Они оснащены 24 ракетами "Калибр".
00:59 Россия нанесла мощный ракетный удар по центру Харькова. В одном из лечебных заведений и нежилом помещении вспыхнул пожар. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
00:52 Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремели взрывы. После этого возник мощный пожар. По словам местных жителей, он начался у железнодорожного вокзала.