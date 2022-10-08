Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Розповідаємо, яких ще втрат зазнав ворог у війні проти України.

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ЗСУ щедро поливають окупантів вогнем

У відомстві зазначають, що наші військові продовжують тримати під вогневим контролем:

ворожі об'єкти логістики;

артерії постачання озброєння, які використовують окупанти.

Відомо, що упродовж минулої доби ЗСУ знищили чергову понтонну переправу. А ще надійшло підтвердження інформації про знищення складів з боєприпасами окупантів. Сталося це ще 5 жовтня неподалік Кінських Роздорів на Запоріжжі.

Зауважимо, що ворог не припиняє зазнавати втрат. Наприклад, у районах Пологів і Токмака, що на Запоріжжі, наші військові били по районах скупчення живої сили. Внаслідок цього вдалося вивести зі строю 85 окупантів. Усі вони стали "трьохсотими". Що стосується загиблих, то відповідна інформація потребує уточнення.

Надійшла інформація і з Луганської області. Відомо, що до місцевої лікарні, що у Новосвітлівці, відвезли близько 300 поранених окупантів. Мовиться про в'язнів, яких з Росії відправили на війну в Україні.

Авіація завдала 30 ударів по ворогу

Але і це ще не все. Ефективно виконала свою роботу авіація Сил оборони. Упродовж минулої доби вона завдала 30 ударів. Уже підтверджено ураження 24 місць скупчення зброї та техніки ворога. Крім того, понищено 6 зенітних ракетних комплексів ворога. Також відомо про збиття двох гелікоптерів ворога.

Не минулося й без обстрілів українськими ракетними військами і артилерією. Упродовж минулої доби вони уразили два пункти управління ворога. Крім того, поцілили в район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Під обстріли потрапили також два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційна станція, а також комплекс радіоелектронної боротьби загарбників.

Додамо, що за минулу добу ворог завдав 7 ракетних і 12 авіаударів. Крім того, здійснив 80 обстрілів з РСЗВ. Відомо, що під обстріли потрапили понад 20 населених пунктів. Серед них – Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв. Також відомо про атаки сімома БпЛА "Шахід-136", три з яких вдалося збити. Решта чотири влучили по Запоріжжю та Миколаєву.

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