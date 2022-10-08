Окупанти зараз зосереджують свої зусилля на утриманні захоплених ними територій та перешкоджанні в просуванні нашим військовим. Однак ворогу доводиться створювати нові рубежі оборони. Зараз це Берислав – Нова Каховка.

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Атаки окупантів на фронті та обстріли населених пунктів: що відбувається на Півдні

Окупанти на тлі своїх провалів намагаються проводити повітряну розвідку, однак наші захисники та захисниці перешкоджають цьому. У районі селища Червоне у Бериславському району вдалося знищити ворожий безпілотник "Орлан-10".

Протягом минулої доби росіяни завдали 2 авіаударів по позиціях наших воїнах у тільки-но звільнених населених пунктах. На щастя, втрат серед наших військових немає.

Також окупанти намагалися наступати в районі Давидового Броду та Малої Олександрівки. Однак вони зазнали втрат і відступили.

Увечері росіяни атакували Одещину та Миколаївщину трьома іранськими дронами-камікадзе Shaheed 136, однак їх вдалося збити.

Крім того, окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Через це у Нікополі пошкоджені 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, опора лінії електропередач. У прилеглих населених пунктах пошкоджено 16 приватних будинків, 19 господарчих споруд, автотранспорт. Одна людина загинула, троє поранено.

Втрати окупантів протягом доби

Українська авіація завдала 15 авіаударів по окупантах, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 360 вогневих завдань по ППО противника, 3 районах зосередження живої сили та техніки та опорному пункту в Бериславському районі.

За добу 7 жовтня росіяни на Півдні втратили:

близько 110 осіб з особового складу;

6 танків;

8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";

РСЗВ "Град";

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

мінометний комплекс "Сані";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".

Крім того, ще 9 одиниць ворожої техніки, серед яких танк, автомобільна і броньована техніка та артилерія, суттєво пошкоджені.

В ОК "Південь" зауважили, що у Чорному морі в бойовій готовності до атак перебувають 4 носії крилатих ракет, 2 з яких – підводні. Сумарно до запуску готові 24 крилаті ракети "Калібр".

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