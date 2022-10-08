Військове керівництво держави агресорки побоюється, що українські військові зможуть швидко прорватися. Отож вони перекинули вагнерівців для підкріплення.

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Яка ситуація на Сході України

Дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що 7 жовтня ЗСУ, ймовірно, продовжили контрнаступ на трасі Кремінна-Сватове на заході Луганської області. Водночас у російському міноборони стверджували, що їхні війська відбили спробу ЗСУ форсувати річку Жеребець на Лиманському напрямку.

Аналітики також послалися на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая про те, що в неназваних населених пунктах області тривають запеклі бої. Росіяни усвідомлюють вразливість своїх оборонних позицій у Сватовому й тому почали заміновувати інфраструктуру міста.



Карта бойових дій на Сході України / Мапа ISW

Гайдай повідомляв, що російські офіцери покинули мобілізованих бійців у Кремінній. При цьому в Росії кажуть, що командувач ЦВО генерал-полковник Алєксандр Лапін контролює підготовку оборонних позицій на ділянці Кремінна – Сватове.

Російські джерела стверджують, що російські добровольчі підрозділи БАРС-16 та БАРС-13 та підрозділи 3-ї ОМСД закріплюються на своїх позиціях та оприлюднили кадри військової колони, яка нібито рухається в напрямку Сватового,

– розповіли в ISW.

Дослідники додали, що 7 жовтня військо держави-агресорки продовжувало вести безуспішні штурми на північ від Харкова.

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