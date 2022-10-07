Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ зупинили ворога біля Бахмута.

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Місцевість на Півдні

Нарожний розповів, що на Півдні є величезні поля, степи, загалом пустота. Тож немає, де окопуватись, немає населених пунктів, немає пагорбів, майже немає лісів.

Набагато складніше наступати на Півдні, ніж на Ізюмському напрямку, Луганському напрямку, на Донбасі,

– зазначив військовий експерт.

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Місцевість на Сході

Він продовжив, що на Сході, зокрема на Донбасі є і пагорби, і ліси, і лісосмуги, де можна закріпитись. Там зовсім інший підхід. Там ідуть від лісосмуги до лісосмуги. У них перебуває техніка тощо.

"Ось у цьому й відмінність. Тут обмальовують конкретну мету – треба дійти до яру, лісосмуги тощо, там закріпитись, туди підвезти резерви й після того продовжувати наступ. Десь так воно працює, але на Півдні робити так немає змоги, на жаль", – зауважив Нарожний.

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