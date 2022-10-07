Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Раніше повідомлялось про те, що майже всі населені пункти на Херсонщині повністю зруйновані.

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Знищення бази ФСБшників

Соболевський зазначив, що був знищений об'єкт, де були представники ФСБ Росії, які займались катуванням українців. Крім того, є інформація про вибухи в Херсонському районі, в Каховському районі.

Там так само було знищено військові цілі росіян, але чекаємо офіційного підтвердження від ОК "Південь",

– зауважив перший заступник голови Херсонської облради.

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Знищення складів БК у Снігурівському й Бериславському районах

Він продовжив, що про знищення складів БК у Снігурівському районі Миколаївщини та Бериславському районі Херсонщини поки зарано розповідати. Однак загалом склади є одними з найпріоритетніших цілей, бо мета – зменшити їхню боєздатність. Нині вони позбавлені можливості повноцінно забезпечувати свої угруповання. Тож, бойові дії вони можуть вести винятково за допомогою запасів.

"Логістично в них дуже великі проблеми. ЗСУ підтримують вогневий контроль над усіма вузлами. Тому військові склади постійно знищуються. Вороги намагаються не робити великих складів, а робити велику кількість відносно невеликих. Утім ця інформація відома ЗСУ, і вони так само й ці цілі знищують", – наголосив Соболевський.

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