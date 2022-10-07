Про це під час брифінгу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він наголосив, що з кожним днем деокупованих сіл стає все більше.

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На звільнених землях немає світла

За словами Сергія Хланя, ситуація у звільнених населених пунктах складна. Він повідомив, що майже всі населені пункти Херсонщини, які були під окупацією, повністю зруйновані.

Депутат розповів, що люди, які пережили окупацію, фактично весь час були у підвалах та чекали, коли прийдуть ЗСУ.

Тільки коли (землі – 24 канал) стали деокуповані, люди повиходили, зустрічаючи з великою радістю наших воїнів, які заходять і звільняють населені пункти,

– заявив Хлань.

Водночас він наголосив, що гуманітарна ситуація вкрай складна. На звільнених землях Херсонщини великі проблеми з їжею та електропостачанням, яке відсутнє.

Наразі, як повідомив депутат Херсонської облради, тривають ремонтні роботи, щоб забезпечити людей на звільнених територіях електропостачанням.

Також надається допомога будівельними матеріали, оскільки дахи будівель зруйновані.

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