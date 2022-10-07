Про це під час брифінгу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він наголосив, що з кожним днем деокупованих сіл стає все більше.
До речі На Херсонщині росіяни будують нову лінію оборони біля Берислава й Нової Каховки, – ISW
На звільнених землях немає світла
За словами Сергія Хланя, ситуація у звільнених населених пунктах складна. Він повідомив, що майже всі населені пункти Херсонщини, які були під окупацією, повністю зруйновані.
Депутат розповів, що люди, які пережили окупацію, фактично весь час були у підвалах та чекали, коли прийдуть ЗСУ.
Тільки коли (землі – 24 канал) стали деокуповані, люди повиходили, зустрічаючи з великою радістю наших воїнів, які заходять і звільняють населені пункти,
– заявив Хлань.
Водночас він наголосив, що гуманітарна ситуація вкрай складна. На звільнених землях Херсонщини великі проблеми з їжею та електропостачанням, яке відсутнє.
Наразі, як повідомив депутат Херсонської облради, тривають ремонтні роботи, щоб забезпечити людей на звільнених територіях електропостачанням.
Також надається допомога будівельними матеріали, оскільки дахи будівель зруйновані.
ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку: останні новини
- Нещодавно повідомлялося, що українські воїни звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини. При цьому наші захисники закріпились у 8 населених пунктах Херсонщини. Також місцями ЗСУ на Херсонщині просунулися на 10 – 20 кілометрів.
- З 1 жовтня на Херсонському напрямку українські воїни звільнили 29 населених пунктів. Попри це противник завдяки резервам намагається контратакувати, щоб зупинити просування Сил оборони України.
- 4 жовтня Міноборони України офіційно підтвердило звільнення селища Давидів Брід. У цей день повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів.
- Зазначимо, що 5 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.
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