Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он подчеркнул, что с каждым днем деоккупированных деревень становится все больше.

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На освобожденных землях нет света

По словам Сергея Хланя, ситуация в освобожденных населенных пунктах сложная. Он сообщил, что почти все населенные пункты Херсона, которые были под оккупацией, полностью разрушены.

Депутат рассказал, что люди, пережившие оккупацию, фактически все время находились в подвалах и ждали, когда придут ВСУ.

Только когда (земли – 24 канал) стали деоккупированы, люди вышли, встречая с большой радостью наших воинов, которые заходят и освобождают населенные пункты,

– заявил Хлань.

В то же время он подчеркнул, что гуманитарная ситуация крайне сложна. На освобожденных землях Херсонщины большие проблемы с едой и отсутствующим электроснабжением.

Как сообщил депутат Херсонского облсовета, продолжаются ремонтные работы, чтобы обеспечить людей на освобожденных территориях электроснабжением.

Также оказывается помощь строительным материалам, поскольку крыши зданий разрушены.

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