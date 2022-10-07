Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он подчеркнул, что с каждым днем деоккупированных деревень становится все больше.
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На освобожденных землях нет света
По словам Сергея Хланя, ситуация в освобожденных населенных пунктах сложная. Он сообщил, что почти все населенные пункты Херсона, которые были под оккупацией, полностью разрушены.
Депутат рассказал, что люди, пережившие оккупацию, фактически все время находились в подвалах и ждали, когда придут ВСУ.
Только когда (земли – 24 канал) стали деоккупированы, люди вышли, встречая с большой радостью наших воинов, которые заходят и освобождают населенные пункты,
– заявил Хлань.
В то же время он подчеркнул, что гуманитарная ситуация крайне сложна. На освобожденных землях Херсонщины большие проблемы с едой и отсутствующим электроснабжением.
Как сообщил депутат Херсонского облсовета, продолжаются ремонтные работы, чтобы обеспечить людей на освобожденных территориях электроснабжением.
Также оказывается помощь строительным материалам, поскольку крыши зданий разрушены.
ВСУ продвигаются на Херсонском направлении: последние новости
- Недавно сообщалось, что украинские воины освободили 400 квадратных километров Херсонщины. При этом наши защитники закрепились в 8 населенных пунктах Херсона. Также местами ВСУ в Херсонской области продвинулись на 10 – 20 километров.
- С 1 октября на Херсонском направлении украинские воины освободили 29 населенных пунктов. Несмотря на это, противник благодаря резервам пытается контратаковать, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.
- 4 октября Минобороны Украины официально подтвердило освобождение поселка Давыдов Брод. В этот день сообщалось, что ВСУ освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов.
- Отметим, что 5 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку.
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