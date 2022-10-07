Сотрудники СБУ приступили к проверке покинутых позиций российских военных после освобождения Любимовки в Херсонской области. Там и было зафиксировано, что оккупанты делили жилье со свинками.

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Российский "командный пункт" в хлеву

Среди грязи и вони стояли стиральные машины, которые российские военные намародерили.

"Нашли себе подобных", – прокомментировал местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.

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