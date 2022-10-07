Співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій російських військових після звільнення Любимівки на Херсонщині. Саме там і було зафіксовано, що окупанти ділили житло зі свинками.

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Російський "командний пункт" у хліву

Серед бруду і смороду стояли пральні машини, які російські військові намародерили.

"Знайшли собі подібних", – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.

Окупанти на Херсонщині жили разом зі свинями: відео

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