Співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій російських військових після звільнення Любимівки на Херсонщині. Саме там і було зафіксовано, що окупанти ділили житло зі свинками.
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Російський "командний пункт" у хліву
Серед бруду і смороду стояли пральні машини, які російські військові намародерили.
"Знайшли собі подібних", – прокоментував місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.
Окупанти на Херсонщині жили разом зі свинями: відео
Наступ ЗСУ на Херсон: головне
- Українські військові взяли під вогневий контроль логістику ворога на Херсонщині, через що окупантам складно перекидати резерви на правий берег Дніпра. Наприкінці серпня з'явилася інформація, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян, після чого стало відомо про наступ на Херсон.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 6 жовтня інформувала, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини. За її словами, ЗСУ закріпились у 8 населених пунктах Херсонщини. Місцями наші воїни просунулися на 10 – 20 кілометрів.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що з 1 жовтня наші захисники звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. При цьому противник завдяки резервам намагається контратакувати.
- 4 жовтня українські воїни звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів. Міноборони України офіційно підтвердило звільнення селища Давидів Брід. Водночас президент Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що ЗСУ звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.
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