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На Херсонщині росіяни будують нову лінію оборони

На супутникових знімках аналітики побачили лінії російських окопів і системи радіолокаційного захисту в районі Берислава й Нової Каховки. Це свідчить про те, що окупанти відступають, щоб зміцнити оборонні позиції в центральній частині Херсонської області через контрнаступ ЗСУ на північному сході регіону.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська здійснили обмежені наземні атаки, щоб прорвати нові російські оборонні лінії на півночі Херсона, зокрема з П’ятихаток,

– зазначили аналітики.

Також у росЗМІ заявляли, що 6 жовтня ЗСУ здійснили "обмежені наземні атаки на північний захід від Херсона". Крім того, наші війська атакували російські позиції поблизу Новогригорівки, приблизно за 25 кілометрів на північний захід від Херсона.

"6 жовтня українські сили продовжили контрнаступ. На кадрах у соціальних мережах видно наслідки удару HIMARS по будівлі, яку використовували російські війська в місті Херсон у ніч з 5 на 6 жовтня. Мешканці села Олешки заявили про дим після українських ударів у цьому районі. Повідомляється, що українські сили також завдали ударів по Антонівському мосту", – додали аналітики.

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