Прильот зафіксували по будівлі інтернату, де базувалось багато особового складу росіян. Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

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У Херсоні прилетіло по інтернату

Зранку о 4 годині прильот в інтернат по вулиці Кулика. Там базувалось багато особового складу рашистів. Вони навіть намагались зробити там укріпрайон. Проте не судилося,

– розповів журналіст.

На опублікованих кадрах можна побачити, який вигляд має інтернат після прильоту. Так, серйозно постраждали верхні поверхи будівлі. Вочевидь, окупанти зазнали величезних втрат.



У Херсоні прильот був в інтернат, де були окупанти / фото Костянтин Риженко



Який вигляд має інтернат після прильоту / фото Костянтин Риженко

ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини

Як повідомила Наталія Гуменюк, на Херсонщині Збройні Сили України вже звільнили від російських загарбників понад 400 квадратних кілометрів. Наші захисники просуваються далі.

До того ж на південному напрямку ситуація залишається складною. Але на кількох напрямках по лінії фронту заглиблення відбувається до 20 кілометрів.

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