Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Що саме сталось на Херсонщині – поки невідомо.
До теми У Новій Каховці чули потужні вибухи: гучно було біля ГЕС
На Херсонщині нові вибухи
Місцеві жителі заявили, що у Херсоні чутно звуки вибухів. А у тимчасово окупованих Олешках, ймовірно, прильот "бавовни". Після цього у небі піднявся густий чорний дим.
Крім того, також повідомляють про прильот у районі Антонівського мосту.
На Херсонщині густий чорний дим / фото місцеві телеграм-канали
ЗСУ звільняють Херсонщину
Станом на 6 жовтня українські захисники звільнили від російських загарбників Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Бериславського району.
В Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин.
А в Росії вже повідомляють про підготовку наступу українців на північний захід, захід і північний схід від Херсона.
Варте уваги – У Херсоні прогриміли потужні вибухи: дивіться відео