Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Що саме сталось на Херсонщині – поки невідомо.

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На Херсонщині нові вибухи

Місцеві жителі заявили, що у Херсоні чутно звуки вибухів. А у тимчасово окупованих Олешках, ймовірно, прильот "бавовни". Після цього у небі піднявся густий чорний дим.

Крім того, також повідомляють про прильот у районі Антонівського мосту.



На Херсонщині густий чорний дим / фото місцеві телеграм-канали

ЗСУ звільняють Херсонщину

Станом на 6 жовтня українські захисники звільнили від російських загарбників Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Бериславського району.

В Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувалися на півночі Херсонської області після досягнення значних успіхів протягом останніх 48 годин.

А в Росії вже повідомляють про підготовку наступу українців на північний захід, захід і північний схід від Херсона.

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