Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Что произошло в Херсонской области – пока неизвестно.

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В Херсонской области новые взрывы

Местные жители заявили, что в Херсоне слышны звуки взрывов. А во временно оккупированных Олешках, вероятно, прилет "хлопка". После этого в небе поднялся густой чёрный дым.

Кроме того, также сообщают о прилете в районе Антоновского моста.



В Херсонской области густой черный дым / фото местные телеграммы-каналы

ВСУ освобождают Херсонскую область

По состоянию на 6 октября, украинские защитники освободили от российских захватчиков Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку Бериславского района.

В Институте изучения войны заявили, что ВСУ, вероятно, консолидировали позиции и перегруппировались на севере Херсонской области после достижения значительных успехов за последние 48 часов.

А в России уже сообщают о подготовке наступления украинцев к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.

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