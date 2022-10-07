Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Ранее сообщалось о том, что почти все населенные пункты в Херсонской области полностью разрушены.

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Уничтожение базы ФСБшников

Соболевский отметил, что был уничтожен объект, где находились представители ФСБ России, которые занимались пыткой украинцев. Кроме того, есть информация о взрывах в Херсонском районе, в Каховском районе.

Там также были уничтожены военные цели россиян, но ждем официального подтверждения от ОК "Юг",

– заметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

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Уничтожение складов БК в Снегиревском и Бериславском районах

Он продолжил, что об уничтожении складов БК в Снегиревском районе Николаевщины и Бериславском районе Херсонщины пока рано говорить. Однако в целом склады являются одними из приоритетных целей, потому что цель – уменьшить их боеспособность. В настоящее время они лишены возможности полноценно обеспечивать свои группировки. Итак, боевые действия они могут вести исключительно с помощью запасов.

"Логистически у них очень большие проблемы. ВСУ поддерживают огневой контроль над всеми узлами. Поэтому военные склады постоянно уничтожаются. Враги стараются не делать больших складов, а делать большое количество относительно небольших. Впрочем, эта информация известна ВСУ, и они так же и эти цели уничтожают", – подчеркнул Соболевский.

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