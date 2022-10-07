Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили врага возле Бахмута.

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Местность на Юге

Нарожный рассказал, что на Юге огромные поля, степи, в общем-то, пустота. Так что нет, где окапываться, нет населенных пунктов, нет холмов, почти нет лесов.

Гораздо сложнее наступать на Юге, чем на Изюмском направлении, Луганском направлении, на Донбассе,

– отметил военный эксперт.

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Местность на Востоке

Он продолжил, что на Востоке, в частности на Донбассе, есть и холмы, и леса, и лесополосы, где можно закрепиться. Там совсем другой подход. Там идут от лесополосы к лесополосе. В них расположена техника и т.д.

"Вот в этом и отличие. Здесь обрисовывают конкретную цель – надо дойти до оврага, лесополосы и тому подобное, там закрепиться, туда подвезти резервы и после того продолжать наступление. Где-то так оно работает, но на Юге делать так нет возможности, к сожалению", – заметил Нарожный.

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