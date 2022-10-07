Так, згідно зі словами міністра оборони, Збройні сили України забезпечені всім необхідним до зими. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes-Україна.

Важливо Зимовий одяг вже видали: чим українці можуть допомогти військовим перед холодами

"Ми абсолютно готові"

Як підкреслив міністр оборони, до запровадження в країні воєнного стану в армії налічувалось 261 000 осіб, з яких саме військових було приблизно 200 000. Зараз же тільки в ЗСУ 700 000 воїнів, а разом з Нацгвардією, Нацполіцією, СБУ, прикордонниками тощо – до 1 мільйона.

Відповідно, після 24 лютого перед державою появилася задача забезпечення її захисників, адже на той час на складах такої кількості шоломів, бронежилетів, одягу не було. Ба більше, українські виробники були неспроможні виконати значно більші об'єми замовлення. Їхні потужності могли випускати 3 000–5 000 одиниць на місяць.

Тому держава, як сказав Резніков, допомогла їм з переміщенням виробництва в інші області країни, з його розширенням, і сьогодні виробники значно збільшили обсяг. Також міністр оборони додав, що на той час Міноборони було вимушено укладали контракти з усіма країнами, які спроможні були зі складу одночасно постачати 50 000–100 000 засобів захисту.

Станом на зараз Україна повністю готова забезпечувати засобами захисту. На складах командування сил логістики більше, ніж потрібно для забезпечення всіх, хто знаходиться на першій лінії фронту.

Всі заявки вже ухвалені. Контрактів, укладених Міноборони, є стільки, скільки подав Генштаб, це трохи менше мільйона, з метою покласти на склади. Жодних підстав для хвилювання,

– сказав Резніков.

Зимова форма надійде до підрозділів до середини жовтня

Міноборони ще влітку почало робити замовлення на зимовий одяг. Так, наприкінці вересня Олексій Резніков заявив, що Міноборони уклало договори щодо виготовлення зимової форми з вітчизняними та іноземними підприємствами. Станом на сьогодні у відсотковому розумінні це 77% – українські виробники продукції. І тільки 23% – з-за кордону.

Однак оскільки погода ставала морознішою з початку осені, на передову оперативно спершу відправляли флісові куртки та термобілизну.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр тоді повідомляла, що з 22 по 28 вересня Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало:

24,2 тисячі бронежилетів,

14,1 тисячі шоломів,

63,2 тисячі пар взуття, з них 35,4 тисячі зимового,

24,2 тисячі комплектів польової форми,

15,2 тисячі курток зимових.

43,3 тисячі шапок зимових,

90,4 тисячі флісових курток,

137,9 тисячі натільної демісезонної та зимової білизни.

При цьому тривала постановка на облік чергових партій зимового одягу. Також активно постачаються й бронежилети. Так, за 5 місяців тільки за прямими контрактами Міноборони до ЗСУ передали понад 500 тисяч бронежилетів.

Успіхи захисників України: останні новини

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ повідомив, що З кінця вересня ЗСУ взяли під контроль 2 400 кілометрів квадратних Слобожанщини. Це – 93 населені пункти.

Згідно зі словами Володимира Зеленського тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті повністю контрольована і розвивається за планом України.

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