Проте оскільки погода стає дедалі морознішою, зараз на передову надсилають термобілизну та флісові куртки. Про це розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони Олексій Рєзніков 29 вересня.

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Зимова форма надійде до підрозділів до середини жовтня

За словами міністра, зараз на складах України знаходиться 200 тисяч повноцінних зимових комплектів. При їхньому замовленні в Міноборони орієнтувались на українських виробників. Загалом уклали 350 договорів з вітчизняними підприємствами та 123 з іноземними. Тож зараз залишилося розвести зимовий одяг до бойових підрозділів.

І все це – не рахуючи спальних мішків, наметів, ТЕНів тощо.

Проте міністр оборони додав, що в Міноборони розуміють, що під час війни одяг зношується чи рветься, тому Україна звернулась за допомогою до партнерів по "Рамштайні". Станом на сьогодні британські та іспанські колеги підтвердили можливість надіслати допомогу.

Офіційно за всіма стандартами 15 жовтня починається зимовий період. Зрозуміло, що похолодати може раніше. Тому я сказав, що якщо ми не встигаємо завезти зимові куртки, то мінімум головне – термобілизна та флісові куртки. Це вже якось вирішує завдання перехідного періоду,

– розповів сказав Олексій Резніков.

Що зокрема входить в забезпечення підрозділів ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що з 22 по 28 вересня Міноборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало:

24,2 тисячі бронежилетів,

14,1 тисячі шоломів,

63,2 тисячі пар взуття, з них 35,4 тисячі зимового,

24,2 тисячі комплектів польової форми,

15,2 тисячі курток зимових.

43,3 тисячі шапок зимових,

90,4 тисячі флісових курток,

137,9 тисячі натільної демісезонної та зимової білизни.

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Вона підкреслила, що перелічене – це те, що є на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. А прямо зараз в один з літаків вантажиться ще 30 тисяч комплектів зимової форми, яка за пару днів буде на складах.

Прямо зараз триває постановка на облік чергових партій зимового одягу. І зараз в русі знаходиться кілька транспортів, які доставляють одяг у зону бойових дій та прилеглі райони,

– зазначила Ганна Маляр.

Також, згідно зі словами заступниці міністра оборони, до ЗСУ вже передали більше комплектів зимового одягу, ніж є безпосередніх учасників бойових дій. І це – не кінець поставок.

Зверніть увагу! Активно постачаються й бронежилети. Так, за 5 місяців тільки за прямими контрактами Міноборони до ЗСУ передали понад 500 тисяч бронежилетів, а понад 150 тисяч вже у резерві.

Як резюмував своє інтерв'ю Олексій Резніков: "приводів для паніки немає. Зраду відставити".

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