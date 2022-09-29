Однако поскольку погода становится все более морозной, сейчас на передовую посылают термобелье и флисовые куртки. Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников 29 сентября.
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Зимняя форма поступит в подразделения к середине октября
По словам министра, сейчас на складах Украины находится 200 тысяч полноценных зимних комплектов. При их заказе в Минобороны ориентировались на украинских производителей. В общей сложности заключили 350 договоров с отечественными предприятиями и 123 с иностранными. Поэтому сейчас осталось развести зимнюю одежду в боевые подразделения.
И все это – не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и т.д.
Однако министр добавил, что в Минобороны понимают, что во время войны одежда изнашивается или рвется, поэтому Украина обратилась за помощью к партнерам по "Рамштайну". На сегодня британские и испанские коллеги подтвердили возможность направить помощь.
Официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода,
– рассказал Алексей Резников.
Что входит в обеспечение подразделений ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что с 22 по 28 сентября Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ передало:
- 24,2 тысячи бронежилетов,
- 14,1 тысячи шлемов,
- 63,2 тысячи пар обуви, из них 35,4 тысячи зимней,
- 24,2 тысячи комплектов полевой формы,
- 15,2 тысячи курток зимних,
- 43,3 тысячи зимних шапок,
- 90,4 тысячи флисовых курток,
- 137,9 тысячи нательного демисезонного и зимнего белья.
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Она подчеркнула, что перечисленное – это то, что есть на учете и что очень быстро передадут нашим бойцам. А прямо сейчас в один из самолетов грузится еще 30 тысяч комплектов зимней формы, которая через пару дней будет на складах.
Прямо сейчас идет постановка на учет очередных партий зимней одежды. И сейчас в дороге находятся несколько транспортов, которые доставляют одежду в зону боевых действий и близлежащие районы,
– отметила Анна Маляр.
Также, по словам заместителя министра обороны, в ВСУ уже передали больше комплектов зимней одежды, чем непосредственных участников боевых действий. И это – не конец поставок.
Как резюмировал свое интервью Алексей Резников: "Поводов для паники нет. Измену отставить".
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