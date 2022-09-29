Однако поскольку погода становится все более морозной, сейчас на передовую посылают термобелье и флисовые куртки. Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Алексей Резников 29 сентября.

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Зимняя форма поступит в подразделения к середине октября

По словам министра, сейчас на складах Украины находится 200 тысяч полноценных зимних комплектов. При их заказе в Минобороны ориентировались на украинских производителей. В общей сложности заключили 350 договоров с отечественными предприятиями и 123 с иностранными. Поэтому сейчас осталось развести зимнюю одежду в боевые подразделения.

И все это – не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и т.д.

Однако министр добавил, что в Минобороны понимают, что во время войны одежда изнашивается или рвется, поэтому Украина обратилась за помощью к партнерам по "Рамштайну". На сегодня британские и испанские коллеги подтвердили возможность направить помощь.

Официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода,

– рассказал Алексей Резников.

Что входит в обеспечение подразделений ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что с 22 по 28 сентября Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ передало:

24,2 тысячи бронежилетов,

14,1 тысячи шлемов,

63,2 тысячи пар обуви, из них 35,4 тысячи зимней,

24,2 тысячи комплектов полевой формы,

15,2 тысячи курток зимних,

43,3 тысячи зимних шапок,

90,4 тысячи флисовых курток,

137,9 тысячи нательного демисезонного и зимнего белья.

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Она подчеркнула, что перечисленное – это то, что есть на учете и что очень быстро передадут нашим бойцам. А прямо сейчас в один из самолетов грузится еще 30 тысяч комплектов зимней формы, которая через пару дней будет на складах.

Прямо сейчас идет постановка на учет очередных партий зимней одежды. И сейчас в дороге находятся несколько транспортов, которые доставляют одежду в зону боевых действий и близлежащие районы,

– отметила Анна Маляр.

Также, по словам заместителя министра обороны, в ВСУ уже передали больше комплектов зимней одежды, чем непосредственных участников боевых действий. И это – не конец поставок.

Обратите внимание! Активно поставляются и бронежилеты. Так, за 5 месяцев только по прямым контрактам Минобороны в ВСУ передали более 500 тысяч бронежилетов, а более 150 тысяч уже в резерве.

Как резюмировал свое интервью Алексей Резников: "Поводов для паники нет. Измену отставить".

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