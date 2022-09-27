Передусім треба знати, які саме пільги військовослужбовці. Саме це пояснили адвокатка волонтерського руху Адвокати ЗСУ Наталя Лісова.

Увага Як отримати статус учасника бойових дій та які пільги він гарантує

Які пільги мають військовослужбовці

Право на безкоштовний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом мають військовослужбовці у таких:

у відрядження;

у відпустку в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

Військовослужбовці строкової військової служби можуть безкоштовно користуватися усіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи за наявності посвідчення встановленого зразка, а за потреби електронного квитка, який видається на безоплатній основі можуть безкоштовно користуватися усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.

Безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, — іншими видами транспорту (за винятком повітряного), при переведенні на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби.

Придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад.

Бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.

50-відсоткова знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб.

Пільги по кредитним зобов'язанням

Військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації мають право на відстрочку нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.

Податкові пільги

Державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію не припиняється.

У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам — підприємцям не здійснюється.

Пільги на оздоровлення

Військовослужбовці мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

Військовослужбовці мають право на пільгову оплату вартості путівок не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах. Пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Безоплатне надання путівки до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновку ВЛК після стаціонарного лікування в госпіталі. Якщо військовослужбовець потребує сторонньої допомоги відповідно до висновку військово-лікарської комісії, то особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного закладу без права лікування.

Зверніть увагу! Безоплатну психологічну допомогу можуть отримати військовослужбовці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах.

Забезпечення житлом

Військовослужбовці мають право на забезпечення державою жилим приміщенням або за бажанням відповідною грошовою компенсацією та на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації (крім військовослужбовців строкової військової служби).

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