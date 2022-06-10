Хто може претендувати на статус учасника бойових дій?

Статус учасника бойових дій (УБД) можуть отримати усі ті, хто брав участь у воєнних діях на стороні України. При цьому мова йде не лише про представників Збройних Сил України чи Нацгвардії, але також і прикордонники, поліцейські, рятувальники та навіть податківці.

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"Ключовою умовою є, щоб ці особи захищали суверенітет та незалежність нашої країни та брали безпосередню участь при виконанні бойових завдань терміном не менше ніж 30 днів", – розповів адвокат Юрій Мельник.

Правозахисник зазначив, що умова в 30 днів не застосовується, якщо при виконанні бойових завдань особа отримала поранення, каліцтво чи інвалідність. Тоді статус учасника бойових дій надають незалежно від кількості днів, які ця людина провела на передовій.

Водночас адвокат Ростислав Кравець уточнив, що в одній військовій частині можуть бути військові, які перебували на передовій, так і ті, хто були в тилу. Учасника бойових дій отримають лише перші.

Перед повномасштабним військовим вторгнення Росі до України, станом на лютий 2022 року в Україні було 500 тисяч учасників бойових дій. Це ті люди, які воювали за Україну з моменту окупації Криму та Донбасу у 2014 році – спочатку як учасники АТО, а згодом ООС.

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Які пільги гарантує держава учасникам бойових дій

Держава передбачила чимало пільг та безкоштовних послуг для тих, хто отримав статус учасника бойових дій. Серед таких пільг:

першочергове забезпечення житлом, якщо є потреба;

75% знижки на комунальні послуги;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів;

безоплатне санаторно-курортне лікування;

першочергове безплатне зубопротезування;

безкоштовні ліки та вироби медичного призначення;

пільги зі сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету та інші;

захист від скорочення на роботі;

право на отримання земельної ділянки для будівництва, садівництва та городництва;

право на ремонт житла.

Як отримати статус учасника бойових дій

Зазвичай документи на отримання статусу учасника бойових дій подає командир військової частини. При цьому він повинен протягом місяця з моменту бойового зіткнення подати необхідні документи комісії. Серед них і відповідні підтверджуючі матеріали – журнали, направлення, накази. За словами Ростислава Кравця, в пригоді стануть і покази свідків, які можуть підтвердити участь в бойових діях.

"Саме подання документів від військової частини на практиці є більшою гарантією отримання такого статусу учасника бойових дій. Якщо командир не подає такі документи, особа може звернутися самостійно", – розповів Юрій Мельник.

Однак адвокат одразу уточнив, що у випадках АТО чи ООС, якщо особа самостійно зверталася по статус учасника бойових дій, то, зазвичай, отримувала відмову.

У разі відмови можна подати документи ще раз, або й оскаржити в суді. Головне – усунути всі помилки в документах. і за змоги долучити фотографії чи відео перебування на передовій.

Посвідчення УБД видають у військовій частині або у відповідній комісії, якщо документи подавалися особисто.

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