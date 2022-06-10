Кто может претендовать на статус участников боевых действий?
Статус участника боевых действий могут получить все те, кто участвовал в военных действиях на стороне Украины. При этом речь идет не только о представителях Вооруженных Сил Украины или Нацгвардии, но также и пограничники, полицейские, спасатели и даже налоговики.
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"Ключевым условием является, чтобы эти лица защищали суверенитет и независимость нашей страны и принимали непосредственное участие при выполнении боевых заданий сроком не менее 30 дней", – рассказал адвокат Юрий Мельник.
Правозащитник отметил, что условие в 30 дней не применяется, если при выполнении боевых задач лицо получило ранение, увечье или инвалидность. Тогда статус участника боевых действий предоставляют независимо от количества дней, проведенных на передовой.
В то же время адвокат Ростислав Кравец уточнил, что в одной воинской части могут быть как военные, находившиеся на передовой, так и те, кто были в тылу. Участника боевых действий получат только первые.
Перед полномасштабным военным вторжением России в Украину, по состоянию на февраль 2022 года в Украине было 500 тысяч участников боевых действий. Это люди, которые воевали за Украину с момента оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году – сначала как участники АТО, а затем ООС.
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Какие льготы гарантирует государство участникам боевых действий
Государство предусмотрело немало льгот и бесплатных услуг для получивших статус участника боевых действий. Среди таких льгот:
- первоочередное обеспечение жильем, в случае необходимости;
- 75% скидки на коммунальные сервисы;
- бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортам пригородного сообщения и автобусам пригородных и междугородных маршрутов;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование;
- бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения;
- льготы по уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет и другие;
- защиту от сокращения на работе;
- право на получение земельного участка для строительства, садоводства и огородничества;
- право на ремонт жилья.
Как получить статус участника боевых действий
Обычно документы на получение статуса участника боевых действий представляет командир воинской части. При этом он должен в течение месяца с момента боевого столкновения предоставить необходимые документы комиссии. В их числе и соответствующие подтверждающие материалы – журналы, направления, приказы. По словам Ростислава Кравца, пригодятся и свидетельские показания, которые могут подтвердить участие в боевых действиях.
"Самое представление документов от воинской части на практике является большей гарантией получения такого статуса участника боевых действий. Если командир не представляет такие документы, лицо может обратиться самостоятельно", - рассказал Юрий Мельник.
Однако адвокат сразу уточнил, что в случаях АТО или ООС, если лицо самостоятельно обращалось за статусом участника боевых действий, то обычно получало отказ.
В случае отказа можно подать документы еще раз или обжаловать в суде. Главное – устранить все ошибки в документах. и возможности приобщить фотографии или видео пребывания на передовой.
Удостоверения УБД выдают в воинской части или в соответствующей комиссии, если документы подавались лично.