Кто может претендовать на статус участников боевых действий?

Статус участника боевых действий могут получить все те, кто участвовал в военных действиях на стороне Украины. При этом речь идет не только о представителях Вооруженных Сил Украины или Нацгвардии, но также и пограничники, полицейские, спасатели и даже налоговики.

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"Ключевым условием является, чтобы эти лица защищали суверенитет и независимость нашей страны и принимали непосредственное участие при выполнении боевых заданий сроком не менее 30 дней", – рассказал адвокат Юрий Мельник.

Правозащитник отметил, что условие в 30 дней не применяется, если при выполнении боевых задач лицо получило ранение, увечье или инвалидность. Тогда статус участника боевых действий предоставляют независимо от количества дней, проведенных на передовой.

В то же время адвокат Ростислав Кравец уточнил, что в одной воинской части могут быть как военные, находившиеся на передовой, так и те, кто были в тылу. Участника боевых действий получат только первые.

Перед полномасштабным военным вторжением России в Украину, по состоянию на февраль 2022 года в Украине было 500 тысяч участников боевых действий. Это люди, которые воевали за Украину с момента оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году – сначала как участники АТО, а затем ООС.

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Какие льготы гарантирует государство участникам боевых действий

Государство предусмотрело немало льгот и бесплатных услуг для получивших статус участника боевых действий. Среди таких льгот:

первоочередное обеспечение жильем, в случае необходимости;

75% скидки на коммунальные сервисы;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортам пригородного сообщения и автобусам пригородных и междугородных маршрутов;

бесплатное санаторно-курортное лечение;

первоочередное бесплатное зубопротезирование;

бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения;

льготы по уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет и другие;

защиту от сокращения на работе;

право на получение земельного участка для строительства, садоводства и огородничества;

право на ремонт жилья.

Как получить статус участника боевых действий

Обычно документы на получение статуса участника боевых действий представляет командир воинской части. При этом он должен в течение месяца с момента боевого столкновения предоставить необходимые документы комиссии. В их числе и соответствующие подтверждающие материалы – журналы, направления, приказы. По словам Ростислава Кравца, пригодятся и свидетельские показания, которые могут подтвердить участие в боевых действиях.

"Самое представление документов от воинской части на практике является большей гарантией получения такого статуса участника боевых действий. Если командир не представляет такие документы, лицо может обратиться самостоятельно", - рассказал Юрий Мельник.

Однако адвокат сразу уточнил, что в случаях АТО или ООС, если лицо самостоятельно обращалось за статусом участника боевых действий, то обычно получало отказ.

В случае отказа можно подать документы еще раз или обжаловать в суде. Главное – устранить все ошибки в документах. и возможности приобщить фотографии или видео пребывания на передовой.

Удостоверения УБД выдают в воинской части или в соответствующей комиссии, если документы подавались лично.

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