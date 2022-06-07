Агентствооккупантов, завернутое в флаг ЕС

Если отвлечься от этого общего тренда и сфокусироваться на том, в каких странах это влияние является решающим на принятие решений и поведение страны на международной арене, то в "сферу влияния" РФ на руководящие элиты в европейских странах в последние десятилетия входили такие страны, как Венгрия, Сербия, Болгария и Кипр.

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На определенный период в круг этих стран входило значительно большее количество центрально- и южно-европейских государств.

Полномасштабная и нескрываемая российская агрессия в феврале этого года несколько сузила публичную активность круга "евросателитов" Москвы.

Но этот инструмент сегодня как никогда нужен России для разрушения единства Запада в подходах к санкциям, поддержке Украины или проведении общей оборонной политики.

Сложности и "пробуксовка" с согласованием военной помощи Украине, внедрением санкций по отключению банков агрессора от SWIFT или отказу от российской нефти и "инвестициям" показывают уязвимость ключевых западных институций от злоупотребления правилом консенсуса одной или несколькими сторонами, действующими "по заказу" третьей .

Венгрия и Кипр традиционно играют роль "троянских коней" Москвы в ЕС и действуют в пользу Кремля. Пока преступный характер режима Путина понятен всему миру, агентура агрессора стремится использовать свое влияние в этих странах для подрыва усилий западных союзников в противостоянии российской агрессии. И делается это, конечно, под прикрытием защиты интересов Будапешта и Никосии.

Венгерский саботаж

Официальный Будапешт при премьерстве Виктора Орбана активно сотрудничал с Россией в энергетике, тормозил санкции ЕС в отношении России за оккупацию украинского Крыма и Донбасса, системно блокировал сближение Украины с НАТО.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия дистанцировалась от других стран ЕС по борьбе с агрессором – венгерский премьер не поддержал санкции ЕС против российской нефти и газа. А в апреле, когда Кремль начал выдвигать Европе условие по оплате газа по рублям, Венгрия одной из первых на это согласилась.

Также Будапешт заявил, что не будет поддерживать санкционные ограничения ЕС против российских энергоносителей, поскольку большинство газа и нефти в страну идет из РФ (сейчас это примерно 85% газа и более 60% нефти).

Как видим, Венгрия, учитывая потенциал поставок нефти по другим путям, зависит не от российской нефти, а от политических цен на нее в обмен на определенные политические "услуги".

В конце концов Венгрия смогла добиться исключения для трубопроводной нефти из РФ в решении санкций, которое лидеры ЕС согласовали 30 мая.

Впрочем, даже после согласования нефтяного вопроса Венгрия настаивала на исключении из шестого пакета санкций ЕС патриарха Русской православной церкви Кирилла, мотивируя это нарушением "религиозной свободы венгров". Все это напоминает сознательный саботаж в интересах Москвы.

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Подобные деструктивные действия венгерского премьера уже вынудили ряд европейских стран напомнить Будапешту, что благополучие его страны все же зависит от функционирования ЕС. Кроме того, для Еврокомиссии подобные прецеденты задали вопрос управляемости союза и его способности принимать эффективные решения.

Венгрия премьер-министра Орбана, не без прямой заинтересованности РФ, в последние годы успешно сопротивляется отношениям Украины с НАТО как в плоскости регулярного политического взаимодействия, так и в сфере военно-технической помощи.

Начиная с конца 2017 года, Венгрия блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО, являющееся высшим органом в плане двустороннего сотрудничества, мотивируя это "нарушением прав венгерского меньшинства в Украине".

Будапешт критикует Киев из-за принятого в 2017 году закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык. Лицам, относящимся к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах только в детских садах и начальных классах школы. По мнению Венгрии, это ограничивает примерно 150 тысяч проживающих в Украине этнических венгров в праве на получение образования на венгерском языке.

В конце 2021 года Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО. Повторную заявку Украины, актуальную с учетом кибератаки РФ, согласно регламенту организации, смогут рассмотреть только во втором полугодии этого года.

Венгрия, кстати, стала едва ли не единственной европейской страной, которая после февраля 2022 отказалась предоставить оружие Украине для защиты от России и запретила транзит любого западного вооружения через свою территорию.

Поскольку Венгрия является членом как ЕС, так и НАТО, это делает ее "злоупотребление принципом консенсуса" в этих организациях особенно незаменимым. Россия это системно использует, чтобы сделать две мощные организации недееспособными в ключевых решениях, когда они касаются непосредственно Москвы или ее союзников.

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Кипрская дилемма: деньги или солидарность

Политика Кипра, исходя из конфликта с Турцией за непризнанные территории на севере острова, исторически опирается на поддержку Греции.

Самый нерешенный вопрос об объединении острова, продолжающегося с 60-х годов прошлого века, помешал Никосии, стать членом НАТО через вето Турции. А именно вето Кипра и Афин не позволит Анкаре приблизиться к членству в ЕС к разрешению территориальных споров.

Такой "геополитический шпагат" заставил правительство Кипра осуществить активные шаги по привлечению иностранных инвестиций в экономику. Как известно, это привело к многолетнему существованию уникальных налоговых условий для оффшоров и инвестированию в активы острова.

Впрочем, с 2021 года Кипр был вынужден изменить эти правила в рамках обязательств по гармонизации законодательства с нормами ЕС, которые Никосия и без того трактовала довольно свободно и довольно долго. Теперь бизнес, зарегистрированный на острове, должен указать своих реальных владельцев.

В последнее время страна также приняла несколько важных законов, в частности, остановив выдачу так называемых "золотых виз". За ними, как сообщали СМИ, гражданство за инвестиции получали коррупционеры, торговцы оружием и подставные лица, приближенные к авторитарным режимам.

Несмотря на это, по международным оценкам, российские резиденты держат на Кипре примерно 170 миллиардов долларов – сумму, в несколько раз превышающую годовой ВВП островного государства. В результате Кипр стал главной "оффшорной базой" российских денег за последние 20 лет.

Следует напомнить, что многие резиденты острова с двойным гражданством имеют российское происхождение. Наличие у таких лиц гражданства ЕС затрудняет применение по отношению к ним всех ограничений и запретов, связанных с обеспечением санкционной политики ЕС в отношении России.

Позицию Кипра уже успешно использовали в попытках отсрочить решение о санкциях ЕС в отношении Беларуси в 2020 году, когда Никосия наложила вето на соответствующий проект документа.

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Тогда Кипр объяснял свое противодействие санкциям против Беларуси лишь стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, ведущей разведку газа в спорных водах в восточной части Средиземного моря.

В первые дни после начала широкомасштабной войны против Украины президент и парламент острова недвусмысленно заявили, что они поддерживают Украину и осудили действия РФ. Была принята соответствующая резолюция парламента Кипра.

Впрочем, когда дело дошло до солидарности на уровне ЕС в противодействии агрессии Кремля, в конце февраля Кипр возражал против санкций ЕС по отключению России от SWIFT. В конце концов, эти мероприятия удалось провести исключительно в отношении ограниченного круга российских банков.

В мае ЕС в результате позиции Кипра был вынужден исключить из шестого пакета санкций против России запрет гражданам РФ покупать недвижимость в странах-членах ЕС.

В то же время одобренный на уровне ЕС запрет на страхование перевозок российской нефти должен вступить в силу через шесть месяцев после принятия решения. На отсрочке настаивали Греция и Кипр.

Отказ поддержать запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС, как часто бывало, аргументировался защитой экономических интересов Кипра.

Нет сомнений в том, что позиция Кипра при принятии шестого пакета санкций определилась исходя из интересов крупного российского бизнеса, что тесно связано с режимом Путина.

Похоже, официальная Никосия до последнего не хочет терять роль "тихой гавани" для граждан РФ, имеющих целью использовать юрисдикцию острова во избежание западных санкций.

Месяц назад Кипр вместе с Венгрией и Италией призвал Украину пойти на мирные переговоры с Россией, прекратить огонь, даже если для этого Украине "придется уступить свои территории". Этот призыв удивительно совпал с принятием закона о ленд-лизе для Украины в США и запуском программы военной помощи нашей стране в формате "Рамштайн".

За время своего членства в ЕС Кипр не раз выступал против позиции большинства стран-членов, обосновывая свои действия национальными и экономическими интересами острова. Чаще эта позиция Кипра подозрительно совпадала с интересами Москвы.

Возникает закономерный вопрос о российском влиянии на представителей политической элиты Кипра, ведь Кремлю в сегодняшних условиях гораздо проще "взять в аренду" несколько небольших стран-членов и нарушить единство в ЕС, чем противодействовать монолитному союзу из 27 стран.

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Реагируя на венгерскую оппозицию усилиям ЕС по противодействию России, заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила в начале июня, что Венгрия должна быть полностью лишена права голоса в ЕС при принятии решений, поскольку эта страна "окончательно заиграла и злоупотребляет принципом единогласия стран ЕС".

Комментируя сам ход переговоров, министр экономики Германии Роберт Габек сказал, что, несмотря на достигнутый компромисс по поводу шестого санкционного пакета, он не удовлетворен им – ведь Виктор Орбан до конца "прожимал свои интересы, и от того, что страны долго не могли достигнуть согласия, пострадала европейское единство и решительность". Он также высказался за отказ от принципа единогласия по принятию подобных решений на уровне ЕС.

Лиссабонский договор, определяющий базис функционирования ЕС с 1 декабря 2009 года, требует, чтобы решения по вопросам общей внешней политики и обороны принимались всеми 27 государствами-членами ЕС только при единогласном одобрении.

Статья 7 настоящего договора о ЕС на самом деле предусматривает применение в стране-члене санкций вплоть до лишения права голоса в Совете ЕС. Европейский Совет может проголосовать за прекращение любых прав на членство, таких как голосование и представительство.

Выявление такого нарушения требует единодушия (за исключением соответствующего государства, в отношении которого возник вопрос), но санкции требуют только квалифицированного большинства.

Конечно, практика применения лишения страны права голоса в Совете ЕС не распространена. За исключением ситуаций обсуждения возможности применения статьи 7 в отношении Австрии, Франции, Румынии и Польши, решение о лишении страны права голоса в Совете ЕС ни разу не принималось. Ближе к этому печальному прецеденту приблизил свою страну Виктор Орбан.

Еще в 2018 году Европарламент проголосовал за применение статьи 7 по Венгрии, утверждая, что она нарушает основные ценности ЕС и принципы верховенства права в частности.

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Следует отметить, что несколько лет ЕС пытался повлиять на авторитарные тенденции в политике правительства Орбана. Да, Венгрию неоднократно привлекали в суд ЕС, однако руководящая партия продолжила концентрировать власть в своих руках.

В апреле этого года, вскоре после последних парламентских выборов в Венгрии, Европейская комиссия сообщила, что запускает процедуру, которая позволит значительно сократить финансирование Венгрии со стороны ЕС.

Это решение принято Еврокомиссией после изучения ответа Венгрии на запрос, отправленный еще в ноябре 2021 года. Тогда Еврокомиссия просила предоставить информацию об опасениях о нарушении принципа верховенства закона в Венгрии. Как видим, сейчас к этим нарушениям добавляется злоупотребление Будапештом правом вето в ЕС.

Более фундаментальным шагом, который должен решить проблему управления Евросоюзом в проведении общей внешней политики, должна стать реформа органов ЕС и оптимизация их полномочий при принятии решений.

В начале мая 2022 года премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия по внешнеполитическим решениям и подготовиться к изменениям договора о ЕС после вторжения России в Украину. Наглядной же после поведения Венгрии и Кипра стала проблема паралича ЕС в принятии санкций.

Призыв Италии к уходу от "принципа единодушия" в ЕС уже поддержала Германия. В начале июня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что среди необходимых опций реформы ЕС перед его последующим расширением есть отказ от принципа единодушия во внешней политике ЕС.

Впрочем, учитывая практику эволюции Европейского Союза и необходимые процедуры согласования изменений в его учредительные документы, эта инициатива не является вопросом нескольких месяцев.

Что касается Североатлантического альянса, то консолидация позиций государств-членов, начатая в новой президентской администрации США, усилила позиции НАТО в сдерживании агрессивных действий РФ.

В то же время беспрецедентный масштаб и количество гибридных угроз, противоречия национальных интересов членов Альянса, что представляет угрозу его единству, формируют необходимость дальнейших реформ НАТО.

В этой части принцип принятия решений консенсусом в современных условиях часто ограничивает эффективность реакции Альянса и становится скорее его недостатком, чем преимуществом.

То, что эффективно работало в условиях 12 стран-членов в 1949 году, сейчас лишает организацию оперативности при согласовании решений между 30 странами-членами. Блокировочная позиция одного из союзников ставит на паузу любое решение Североатлантического союза. Эта особенность евроатлантической демократии не должна использоваться Россией в своих интересах.

Как показывает нынешняя "эпопея" с рассмотрением заявок на членство Швеции и Финляндии, присоединение любого нового государства к Альянсу превращается в откровенные торги и шантаж тех стран, которые пытаются использовать свое членство в НАТО для влияния на страну-кандидата.

При действующем механизме принятия решений сложно представить, что Альянс, который "парализовал" вопросы членства Хельсинки и Стокгольма, сможет быстро объединиться вокруг предоставления Украине вооружения или перспективы членства после завершения войны с Россией.

Недопустимо для безопасности Европы дальнейшее блокирование Будапештом работы Комиссии Украина – НАТО или отсрочка полноценного сотрудничества Украины со специализированными агентствами Альянса (от Центра по киберобороне до Агентства по закупкам).

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Правда, существует множество решений, являющихся прерогативой отдельных членов Альянса. Ни Британия, ни США не нуждаются в согласии Североатлантического Совета НАТО для предоставления Украине военной помощи. Подобные решения принимаются на национальном уровне.

Но индивидуальный подход в сотрудничестве с Украиной, в отличие от коллективного, уменьшает координационную роль самого НАТО и несет риск опасных манипуляций внешне из-за деструктивной позиции определенной страны-члена, когда уже самому Альянсу придется принимать эффективные меры по обеспечению безопасности своих членов.

Итак, ожидаем, что в ближайшее время как ЕС, так и НАТО смогут сделать выводы и уменьшить влияние "внутренних диверсантов" в собственных рядах, что в конечном счете приблизит нашу победу над Россией.

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