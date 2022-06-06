Итак, 10 принципов новой экономической политики Украины. Для начала нам следует признать и принять, что война закончится только с исчезновением России.

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Но наша безопасность и победа в этой войне зависит, прежде всего, от нас самих и силы нашей экономики. Экономики, которая может финансировать новые оборонные технологии и нашу боеспособную армию Европы. Итак, принципы.

1. Безопасность

Экономика, инвесторы, граждане, которые не могут развиваться в условиях неконтролируемых рисков. Поэтому первый приоритет и принцип – безопасность.

Границ.

Неба.

Улиц.

Кибер.

2. Эффективное государство

Государство – наш наемный персонал и инфраструктура.

Эффективно управляет нашими общими богатствами (недра, земля, вода, инфраструктура, госпредприятия, экология).

Обеспечивает справедливое правосудие. Надежный арбитр.

Эффективное регулирование.

Качественная эффективная инфраструктура.

Создает возможности для развития человека и лучшее качество жизни в Европе, ну и упомянутая уже безопасность.

3. Инфраструктура

Лучшая транспортная инфраструктура для обеспечения нужд бизнеса:

современные аэропорты для быстрой логистики;

скоростные автодороги;

эффективные порты, забирающие на себя грузопоток Черного моря;

европуть, который интегрирует Украину в ЕС и отдаляет от "совка".

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4. Справедливое правосудие

Единые правила для всех. Арбитр, перед которым равны и исчезнувшие олигархи, и президент, и каждый гражданин.

5. Эффективная налоговая система

Ведь налоги – это плата за качественный государственный сервис.

Эффективные издержки, устранение излишних и ненужных функций. Это дает основание для определения того, сколько нужно собирать налогов.

Налоговая политика – как часть экономической, а не наоборот.

Лидерство в Европе относительно простоты уплаты налогов. Максимальная цифровизация, минимум человека и коррупции.

Устойчивость налоговой политики на 5 или 10 лет.

Платить налоги должно быть выгоднее, чем их оптимизировать. Низкие налоги, простота, высокие транзакционные издержки и риски при оптимизации.

Налоговая политика, стимулирующая инвестиции.

Ведь с большей экономики при меньших ставках можно собирать гораздо больше.

6. Стратегия

Страны, не имеющие своей стратегии, являются ресурсом для тех, у кого она есть.

Бизнес и иностранные инвесторы должны понимать приоритеты государственной политики.

Четкая артикуляция и постановка целей, какое место на мировой экономической карте разделения труда стремится занять новая Украина.

Стремление к лидерству.

Создание условий для его достижения.

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7. Конкурентоспособность среди инвесторов

Создание лучших условий и стимулов для инвестора в выборе юрисдикции для размещения производств или офисов.

8. Либеральная и креативная экономика

Минимальный набор ограничений, свобода предпринимательства, минимум бюрократии.

Максимальная поддержка креативной экономики и секторов промышленности 4.0.

Ставка на создание продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных во всем мире.

9. Доступ к капиталу

Стоимость и доступ к капиталу – один из факторов конкурентоспособности. Деньги – это кровь бизнеса и экономики. Здесь важно долгосрочное дешевое кредитование, финансирование инвестпроектов с механизмами проектного финансирования, развитый фондовый рынок, где можно быстро и легко привлечь капитал для развития или инвестировать.

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10, но главный принцип – свобода

Свобода предпринимательства.

Свобода творчества.

Свобода личности.

Свобода слова.

Свобода перемещения.

И помним, что наша свобода ограничивается там, где начинается свобода другого человека.

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