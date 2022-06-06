Итак, 10 принципов новой экономической политики Украины. Для начала нам следует признать и принять, что война закончится только с исчезновением России.
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Но наша безопасность и победа в этой войне зависит, прежде всего, от нас самих и силы нашей экономики. Экономики, которая может финансировать новые оборонные технологии и нашу боеспособную армию Европы. Итак, принципы.
1. Безопасность
Экономика, инвесторы, граждане, которые не могут развиваться в условиях неконтролируемых рисков. Поэтому первый приоритет и принцип – безопасность.
- Границ.
- Неба.
- Улиц.
- Кибер.
2. Эффективное государство
Государство – наш наемный персонал и инфраструктура.
- Эффективно управляет нашими общими богатствами (недра, земля, вода, инфраструктура, госпредприятия, экология).
- Обеспечивает справедливое правосудие. Надежный арбитр.
- Эффективное регулирование.
- Качественная эффективная инфраструктура.
- Создает возможности для развития человека и лучшее качество жизни в Европе, ну и упомянутая уже безопасность.
3. Инфраструктура
Лучшая транспортная инфраструктура для обеспечения нужд бизнеса:
- современные аэропорты для быстрой логистики;
- скоростные автодороги;
- эффективные порты, забирающие на себя грузопоток Черного моря;
- европуть, который интегрирует Украину в ЕС и отдаляет от "совка".
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4. Справедливое правосудие
5. Эффективная налоговая система
Ведь налоги – это плата за качественный государственный сервис.
- Эффективные издержки, устранение излишних и ненужных функций. Это дает основание для определения того, сколько нужно собирать налогов.
- Налоговая политика – как часть экономической, а не наоборот.
- Лидерство в Европе относительно простоты уплаты налогов. Максимальная цифровизация, минимум человека и коррупции.
- Устойчивость налоговой политики на 5 или 10 лет.
- Платить налоги должно быть выгоднее, чем их оптимизировать. Низкие налоги, простота, высокие транзакционные издержки и риски при оптимизации.
- Налоговая политика, стимулирующая инвестиции.
6. Стратегия
- Страны, не имеющие своей стратегии, являются ресурсом для тех, у кого она есть.
- Бизнес и иностранные инвесторы должны понимать приоритеты государственной политики.
- Четкая артикуляция и постановка целей, какое место на мировой экономической карте разделения труда стремится занять новая Украина.
- Стремление к лидерству.
- Создание условий для его достижения.
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7. Конкурентоспособность среди инвесторов
Создание лучших условий и стимулов для инвестора в выборе юрисдикции для размещения производств или офисов.
8. Либеральная и креативная экономика
- Минимальный набор ограничений, свобода предпринимательства, минимум бюрократии.
- Максимальная поддержка креативной экономики и секторов промышленности 4.0.
- Ставка на создание продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных во всем мире.
9. Доступ к капиталу
Стоимость и доступ к капиталу – один из факторов конкурентоспособности. Деньги – это кровь бизнеса и экономики. Здесь важно долгосрочное дешевое кредитование, финансирование инвестпроектов с механизмами проектного финансирования, развитый фондовый рынок, где можно быстро и легко привлечь капитал для развития или инвестировать.
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10, но главный принцип – свобода
- Свобода предпринимательства.
- Свобода творчества.
- Свобода личности.
- Свобода слова.
- Свобода перемещения.
И помним, что наша свобода ограничивается там, где начинается свобода другого человека.
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