Слово от Байдена

Она вышла в The New York Times, великолепном американском издании. И нет – она не на 40 тысяч знаков, как любит писать Путин, обосновывая свои претензии на Украину, вот это кремлевское путинское г*вно об "одном народе", о русском языке и всем этом мусоре.

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Это – для идиотов, которые сначала пишут такие тексты, а потом своих солдат и офицеров отправляют на смерть в Украину.

Так вот со смертью российских солдат и офицеров все становится интереснее. Вполне возможно, что когда Путин говорил о том, что он собирается отправиться в рай вместе с россиянами, прежде всего, он хочет взять свою армию.

Джозеф Байден и вообще американские представители выступают с рядом сигналов – что пора сесть за стол переговоров Украине и России и наконец договориться о мире. Чтобы это произошло быстрее, США, Джозеф Байден отправляют в Украину новую партию оружия.

Цитирую нашего дорого Джозефа: "Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине".

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Не только словом, но и делом

Здесь самая главная фраза – "ракетные системы и боеприпасы". Речь идет о реактивных системах залпового огня. На каком-то этапе у нас почему-то было воспринято как "зрада" то, что сейчас не будет ракет на 300 километров. Но будут РСЗО, бьющие высокоточными боеприпасами на 70 километров. Это ключевые изменения.

У этих HIMARS такая интересная особенность – что сначала снабжаешь пусковую установку, а ракеты в зависимости от ситуации могут меняться.

Все идет к тому, что наши американские друзья продолжают, с одной стороны, тезисы на тему "мы не хотим конфликта НАТО – Россия", "мы не хотим свергать Путина", "мы вообще за мир". А с другой стороны, эта от Джозефа Байдена интересная. Потому что в объявленном новом пакете военной помощи Украине очень гибкие РСЗО. Ведь к пусковой установке – разные боеприпасы.

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Оккупантам на Змеином приготовиться

То есть, если вопрос встанет, что нужно немного подкоптить российских оккупантов на острове Змеиный (а там требуется более 70 километров полета ракеты), то вполне возможно, что для отдельной операции придет то, что нам нужно.

Мы ведь не стреляем по территории России, правда? Мы просто сжигаем российских оккупантов в Украине. В том числе – на острове Змеиный. Привет, ублюдки.

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