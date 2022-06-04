Слово від Байдена

Вона вийшла у The New York Times, чудовому американському виданні. І ні – вона не на 40 000 знаків, як любить писати Путін, обґрунтовуючи свої претензії на Україну, ось це кремлівське путінське г*мно про "один народ", про російську мову і все це сміття.

Варте уваги НАТО передало потужний привіт х*йлу

Це – для ідіотів, котрі спочатку пишуть такі тексти, а потім своїх солдатів та офіцерів відправляють на смерть в Україну.

Так ось, зі смертю російських солдатів та офіцерів все стає цікавіше. Цілком можливо, що коли Путін говорив про те, що він збирається вирушити в рай разом з росіянами, насамперед він хоче взяти свою армію.

Джозеф Байден і взагалі американські представники виступають із низкою сигналів – що настав час сісти за стіл переговорів Україні та Росії й нарешті домовитися про мир. Щоб це сталося швидше, США, Джозеф Байден відправляють в Україну нову партію зброї.

Цитую нашого дорого Джозефа: "Ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні".

Цікаво Чому нас навчили 100 днів війни, яка почалася 8 років тому

Не лише словом, а й ділом

Тут найголовніша фраза – "ракетні системи та боєприпаси". Йдеться про реактивні системи залпового вогню. На якомусь етапі у нас чомусь було сприйнято як "зрада" те, що зараз не буде ракет на 300 кілометрів. Але будуть РСЗВ, які б'ють високоточними боєприпасами на 70 кілометрів. Це ключові зміни насправді.

У цих HIMARS така цікава особливість – що спочатку постачаєш пускову установку, а ракети залежно від ситуації можуть змінюватися.

Все йде до того, що наші американські друзі продовжують, з одного боку, тези на тему "ми не хочемо конфлікту НАТО – Росія", "ми не хочемо скидати Путіна", "ми взагалі за мир". А зіншого боку, оція від Джозефа Байдена цікава. Тому що в оголошеному новому пакеті військової допомоги Україні – дуже гнучкі РСЗВ. Адже до пускової установки – різні боєприпаси.

Про важливе 8 перемог України за 100 днів повномасштабної війни

Окупантам на Зміїному приготуватися

Тобто, якщо питання постане, що треба трішечки підкоптити російських окупантів на острові Зміїний (а там потрібно понад 70 кілометрів політ ракети), то цілком можливо, що для окремої операції прийде те, що нам потрібно.

Адже ми не стріляємо по території Росії, правда? Ми просто спалюємо російських окупантів в Україні. У тому числі – на острові Зміїний. Привіт, виродки.

Актуальне – ЗСУ вже опановують нові американські ракетні установки: дивіться відео