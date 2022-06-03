Хочеш миру – готуйся до війни
Світ жив і планував жити далі в спокої. А потім прийшов Путін зі своїми химерними фантазіями нібито відновлення балансу.
Про важливе Чому нас навчили 100 днів війни, яка почалася 8 років тому
І тепер Захід почне озброюватися. Тема ця настільки глобальна та багатошарова, що зараз про неї лише варто згадати.
Палкий привіт х*йлу від світу
До вторгнення росії в Україну провідні країни НАТО скорочували власні армії / Інфографіка НАТО
Ви, і ніхто інший, призвели до того, що тепер весь світ дійсно буде і є проти вас. Передайте привіт х*йлу.
Важливе – які меседжі надсилають Україні США та НАТО: дивіться відео