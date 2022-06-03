Хочешь мира – готовься к войне
Мир жил и планировал жить дальше в спокойствии. А потом пришел Путин со своими причудливыми фантазиями о якобы восстановлении баланса.
О важном Чему нас научили 100 дней войны, которая началась 8 лет назад
И теперь Запад начнет вооружаться. Тема эта настолько глобальная и многослойная, что сейчас о ней стоит только упомянуть.
Страстный привет х*йлу от мира
До вторжения россии в Украину ведущие страны НАТО сокращали собственные армии / Инфографика НАТО
Вы, и никто другой, привели к тому, что теперь весь мир действительно будет против вас. Передайте привет х*йлу.
Важное – какие месседжи посылают Украине США и НАТО: смотрите видео