Про себе

1. Ми таки дійсно сильно змінилися за вісім років.

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2. Війна проявила все найкраще в людях (можливо, також і все найгірше, я просто цього не бачу, бо мені пощастило).

3. Злам відбувся на 2 – 3 день війни — українці почали відчувати себе переможцями (хоча перемога і нині далеко).

4. Ми остаточно попрощалися з комплексом неповноцінності та меншовартості.

5. Ми нарешті усвідомили цінність держави, бо ми завжди високо цінували країну, але зневажливо ставилися до держави.

6. Відбулося масове дорослішання людей (поки що важко оцінити, але складається враження, що зміни торкнулися 10 – 15% населення, а це означає подвоєння активної меншості).

7. Щільність української "соціальної тканини" дуже висока: зв'язки довіри пронизують всі верстви й регіони.

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Про Україну

1. Україна вперше стала суб'єктом власної долі та міжнародних відносин, гравцем, а не фігурою, високо цінованим брендом.

2. Україна єдина, регіональні поділи залишилися в минулому чи принаймні відійшли на другий план, нас усіх об'єднала ідентичність української політичної нації.

3. Суспільство вільних людей завжди перемагає суспільство рабів – не лише тому, що вільна людина краще навчена і вмотивована (може бути й навпаки), а тому що вільні люди здатні створювати ефективніші системи.

4. Місцеві лідери дуже достойно проявилися, що підкреслює важливість децентралізації.

5. Всі органи державної влади (майже), місцеве самоврядування, національний та локальний бізнес, банківська система виявили велику стійкість. Водночас державні інституції досі дуже слабкі, їх треба підсилювати й розбудовувати.

6. Практично немає колаборантів, ні на національному, ні на місцевому рівні.

7. Ми маємо шанс на якісний стрибок, якщо його не змарнуємо.

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Про ворога

1. Деградація людей та систем, викликана зануренням країни в минуле, зайшла набагато далі, ніж будь-хто вважав. Путін мав зруйнувати власну країну, щоб йти руйнувати нашу.

2. Розпочати війну у ХХІ сторіччі так само просто, як і в ХVІ, але для цього треба спершу повернути країну з ХХІ сторіччя у ХVІ, і це зробити нескладно.

3. Орвелл писав антиутопію, а російські лідери взяли її як інструкцію до виконання. Це працює, якщо маєш монополію на медіа.

4. Немає таких злочинів, які би не скоїли деградовані люди в деградованій системі.

5. Друга за потужністю армія світу виявилася справді дуже великою, але дуже погано організованою, погано забезпеченою, погано навченою, погано вдягненою й нагодованою, погано вмотивованою. Але досі дуже великою та доволі стійкою.

6. Російська економіка, на відміну від радянської, стала глобальною, і розрив ланцюжків означає повільну смерть.

7. Російська культура просякнута шовінізмом навіть у своїх кращих зразках. Культура, як і історія, перетворені на зброю.

Про важливе У Росії почав здійматися бунт на "воєнному кораблі", який послали українці

Про Захід

1. Наші цінності резонують мільярду людей у світі, і вони тиснуть на свої уряди. Але спостерігається політична інерція: політичні еліти відстають від своїх народів. Це підживлює запит на нову модель політичного лідерства.

2. У критичний момент Захід виявився сильнішим та більш згуртованим, ніж очікувалося.

3. Захід досі в полоні старих моделей, він не встигає коригувати своє бачення й спізнюється десь на 2 – 3 тижні порівняно з темпом поточних подій.

4. Цінності все ж таки перемагають інтереси, хоч і не всюди й не завжди. У сучасному світі зрада проголошених цінностей може коштувати чималих грошей.

5. Захід досі думає, що Третьої світової не буде, хоча вона триває вже 100 днів.

6. Світова та європейська система безпеки з усіма створеними для цього міжнародними організаціями нічого не варті й потребують перезавантаження.

7. Заміна викопного палива відновлювальними джерелами пришвидшиться, і так людство подолає кліматичні та екологічні виклики.

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