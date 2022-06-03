Зброя буде

Передусім необхідно підкресилити, що Україна отримає від США сучасні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ).

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Відповідне рішення вже ухвалила адміністрація президента США Джо Байдена. Про це уже повідомили офіційно.

На тлі всього цього триває активна фаза Великої визвольної війни. Попри значну перевагу росіян в особовому складі та артилерії, українські бійці вправно тримають оборону та завдають ворогу втрат. Зрозуміло, що на тлі усього цього питання про нове озброєння для України виходить на передній план.

Звісно, усі в нас чекають валу озброєнь від США, які уже нам наобіцяли вітчизняні "аналітики", й тому будь-які затримки на цьому шляху оголошуються страшенною "зрадою", але у реальному житті усе значно складніше.

Приховані сенси промов Байдена

Перш за все треба розуміти, що США – демократична держава, а це означає, що там регулярно відбуваються вибори, і політична боротьба не припиняється ні на день.

Головний виклик для американської політичної еліти – це зовсім не іноземні диктатори, а цілком американський Трамп, про повернення якого у крісло президента зараз говорять дедалі частіше. Тим більше на тлі падіння підтримки чинного президента Байдена. "Трампістський реванш" виглядає дедалі реальнішим.

Якщо ви проаналізуєте висловлювання самого Трампа, а також правих публіцистів, які працюють для близької до Трампа аудиторії, то побачите, що тема України не залишається поза їхньою увагою, але зовсім не в тому ключі, у якому би хотіли ми.

Зокрема, відомий оглядач Такер Карлсон ще до війни почав просувати тези, що адміністрація Байдена хотіла розширити НАТО, затягнути туди Україну (із "дуже корумпованим режимом"), чим увійшла в суперечність з Москвою. У будь-якому випадку все це "не потрібно США".

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Усі ці люди нікуди не поділися і продовжують просувати свої тези. Що Байден і демократи просто хочуть повалити Путіна та втягнути США у війну, яка їм абсолютно не потрібна. І можна не сумніватися, що після Афганістану та Іраку подібна риторика знаходить не одного вдячого слухача.

Коли Байден каже, що їхньою метою не є повалення режиму Путіна, що вони не хочуть воювати з московщиною, що вони не збираються на них "нападати", що вони не даватимуть Україні зброї для нападу на рашу – все це не для нас, а для американців. Все це тонка внутрішньополітична гра, спрямована на те, щоб довести власній аудиторії: це не якийсь черговий "глобалістський" проєкт, а вимушені кроки.

Мабуть тому Білий дім прагне залучити в коаліцію на підтримку України якомога більше держав і розподілити між ними програми з озброєння України, аби довести, що це не якась "приватна авантюра", а воля усього Заходу тощо.

Тому все, що зараз говорить Байден і його оточення, треба сприймати через призму розуміння, що говорить лідер демократичної держави й говорить для власних громадян, а не для нас. Нас він "заспокоювати" не зобов'язаний.

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