"Фестиваль" бавовни триває

Серед іншого, згадував Тамарине. Хто забув, нагадаю: "Неподалік від самого Тамариного розгорнута мотострілецька батальйонно-тактична група, посилена танками (до 12 одиниць) і щонайменше двома гсабтр на 152-міліметрових САУ 2С3 "Акація".

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Так ось, сьогодні там суцільні "бавовни" і навіть місцями "борошна пекла". Мотострілецьку батальйонно-тактичну групу рашистів некисло так прорідили і пошматували.

На окупантів чекає яскрава несподіванка

На превеликий подив, командування військ противника на цьому напрямку виявило, що, виявляється, ЗСУ форсували Інгулець одразу в трьох місцях, причому у всіх трьох досить вдало.

Ба більше, наприкінці вчорашнього дня передові підрозділи ЗСУ зайняли таке положення, що тепер можуть загрожувати тилам і комунікаціям одразу двох тактичних груп супротивника – тій, яка намагається зображати із себе "загрозу Кривому Рогу", й тій, яка застрягла біля Снігурівки.

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Інтрига, сц*ко, зав'язується дедалі більше. ЗСУ явно хочуть безпосередньо "взяти участь" у гіпотетичному "раша-референдумі" про майбутній статус Херсона та околиць. І я не думаю, що організаторам цього дійства ця "участь" особливо сподобається.

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