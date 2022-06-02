"Фестиваль" бавовни триває
Серед іншого, згадував Тамарине. Хто забув, нагадаю: "Неподалік від самого Тамариного розгорнута мотострілецька батальйонно-тактична група, посилена танками (до 12 одиниць) і щонайменше двома гсабтр на 152-міліметрових САУ 2С3 "Акація".
Варте уваги Російська орда намітила три напрямки наступу: чого бракує Україні для перелому війни
На окупантів чекає яскрава несподіванка
На превеликий подив, командування військ противника на цьому напрямку виявило, що, виявляється, ЗСУ форсували Інгулець одразу в трьох місцях, причому у всіх трьох досить вдало.
Ба більше, наприкінці вчорашнього дня передові підрозділи ЗСУ зайняли таке положення, що тепер можуть загрожувати тилам і комунікаціям одразу двох тактичних груп супротивника – тій, яка намагається зображати із себе "загрозу Кривому Рогу", й тій, яка застрягла біля Снігурівки.
До теми У Росії почав здійматися бунт на "воєнному кораблі", який послали українці
Інтрига, сц*ко, зав'язується дедалі більше. ЗСУ явно хочуть безпосередньо "взяти участь" у гіпотетичному "раша-референдумі" про майбутній статус Херсона та околиць. І я не думаю, що організаторам цього дійства ця "участь" особливо сподобається.
Актуально – чому Росія так міцно вчепилася за Херсонщину: дивіться відео