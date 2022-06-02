"Фестиваль" хлопка продолжается

Среди прочего, упоминал Тамарино. Кто забыл, напомню: "Недалеко от самого Тамариного развернута мотострелковая батальонно-тактическая группа, усиленная танками (до 12 единиц) и по меньшей мере двумя гсабтрами на 152-миллиметровых САУ 2С3 "Акация".

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Так вот, сегодня там сплошные "хлопки" и даже местами "муки ада". Мотострелковую батальонно-тактическую группу рашистов некисло так проредили и порвали.

Оккупантов ждет яркая неожиданность

К величайшему удивлению, командование войск противника на этом направлении обнаружило, что, оказывается, ВСУ форсировали Ингулец сразу в трех местах, причем во всех трех достаточно удачно.

Более того, в конце вчерашнего дня передовые подразделения ВСУ заняли такое положение, что теперь могут угрожать тылам и коммуникациям сразу двух тактических групп противника – той, которая пытается изображать из себя "угрозу Кривому Рогу", и той, которая застряла возле Снегиревки.

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Интрига, сц*ко, завязывается все больше. ВСУ явно хотят непосредственно "принять участие" в гипотетическом "раша-референдуме" о будущем статусе Херсона и окрестностей. И я не думаю, что организаторам этого действа это "участие" особенно понравится.

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