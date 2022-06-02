Враг стягивает железо для наступления
Осуществляется перекидывание через железнодорожную станцию Купянск-узловой свежей батальонно-тактической группы воздушно-десантных войск (до 52-х единиц вооружения и военной техники – 10 танков, 20 БМД, 5 САУ, 15 единиц автомобильного и специального транспорта, 2 СОУ Бук-М1").
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Там же зафиксирован эшелон с вооружением и военной техникой для восполнения текущих потерь подразделений из состава группировки Центрального военного округа, развернутого в районе Лиман – Заречное – Ямполь. Всего примерно 30 единиц боевой техники (учитывая 7 танков, БМП/БМД, не менее трех ПУ РСЗО "Ураган", две единицы ЗСУ-23-4 "Шилка", две единицы ЗРК "Тор-М1", два КШМ и три ТЗМ). Оба эшелона активно разгружаются.
Через Купянск так же в сторону Боровой прошла тактическая группа реактивной артиллерии (реадн) – до 16 единиц 122-миллиметровых РСЗО БМ-21 "Град" и шести единиц (реабтр) 220-миллиметровых РСЗО 9К57 "Ураган" типов РСЗО.
Кроме того, следует иметь в виду, что в районе Купянска противник начал активно восстанавливать железнодорожный мост (работы начались 30 мая 2022 года), а из Сватового в район Кременной (по всей вероятности, оттуда – дальше в район Дибровы) перебросили еще не менее шести секций ПМЖ и два катера-буксировщика.
Где россияне могут нанести удар
Так же не вызывает сомнения и тот факт, что сейчас у командования войск противника на этом направлении существует по меньшей мере два (а на самом деле три) возможных направления дальнейшего наступления – на Славянск или же к рубежу Северск – Верхнекаменка, ну или одновременно – и туда и туда.
Учитывая, что 1 июня передовые подразделения противника (до двух усиленных танками мотострелковых рот, вероятно из состава 15-й омсбр и 74-го мсп) достаточно активно пытались продвинуться в районе Старого Каравана в юго-западном направлении, командование врага на этом участке. рассматривает сразу все три варианта дальнейших действий.
Однако не нужно быть особенно продвинутым в оперативном искусстве, чтобы понять – наступление этой группировки на Славянск мало того, что будет связано с весомыми затратами во время форсирования Северского Донца на участке Пришиб – Райгородок (а в более широком смысле – вплоть до Кривой Луки), но и практически будет малоосуществимым, пока в районе Краснополье – Святогорск – Маяки – Крестище обороняется тактическая группа ВСУ, способная хорошо так треснуть во фланг как Изюмской группировке (которая явно не горит желанием снова повторять свои атаки на Богородичное и Краснополье после понесенныхнедавно потерь), да и собственно самой Лиманской группировке при его попытке прорваться в районе Райгородка.
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Пан или пропал
Однако, если оно вырвется оттуда в ту или иную сторону, а возможно в обе сразу, в мгновение ока Силам обороны Украины станет плохо и в районе Славянска, и в районе Лисичанска.
Забег на длинную дистанцию: как переиграть оккупантов
Резюмируем. Очевидная концентрация российских войск на Славянском и Лисичанском направлениях свидетельствует о том, что противник не намерен отказываться от задекларированных и "измененных" им политических целей кампании. Более того, намерен закончить ее с приемлемым для себя результатом в виде полной оккупации Луганской и Донецкой областей Украины.
Оккупированные территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в этом отношении, следует понимать, военно-политическое руководство РФ рассматривает как своеобразный "бонус победы", пытаясь достичь и закрепить все эти замыслы военным путем. И пока это у них полностью выходит.
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Если кто-то считает, что в ближайшее время на болотах "закончатся резервы", тот глубоко и кардинально ошибается. Не закончатся.
Стратегическую ситуацию может изменить только разгром противника в одном из ключевых операционных направлений. Но сам по себе он не произойдет. Для этого требуются стратегические резервы. Где их взять? Это тема другого и довольно неприятного разговора.
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