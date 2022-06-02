В ход идут уже даже "мажоры"

Но ситуация складывается так, что в условиях нехватки ресурсов для компенсации потерь приходится гнать "мажоров". Впрочем, и здесь не так просто.

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К концу этой недели на территорию Украины должны прибыть подразделения московского ОМОНа, а к середине следующей недели в Херсонскую область прибудет около 100 росгвардейцев из Карачаево-Черкесской республики.

Конечно, российские менты будут использованы, прежде всего, для наведения террора во временно оккупированных городах и селах, но интересно другое.

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Отправка ОМОНа осуществляется на фоне того, как от участия в боевых действиях на территории Украины отказались 192 военнослужащих из состава 83 одшбр (воинская часть 71289, город Уссурийск). Причем, в отказ пошли не только рядовые, но и офицерский состав.

То есть возникает проблема не только с нехваткой ресурсов из-за потерь, но и из-за массовости отказов. Об этом свидетельствует и то, что российское командование отказывается проводить ротацию находящихся на Луганском направлении подразделений.

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Происходит срыв формирования резервов 106 воздушно-десантной дивизии из-за критического недобора, а в составе 37 омсбр 36 армии Восточного военного округа в подразделениях бригады отсутствуют офицеры.

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