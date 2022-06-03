Оружие будет

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Украина получит от США современные ракетные системы залпового огня (РСЗО).

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Соответствующее решение уже приняла администрация президента США Джо Байден. Об этом сообщили официально.

На фоне всего этого идет активная фаза Великой освободительной войны. Несмотря на значительное преимущество россиян в личном составе и артиллерии, украинские бойцы умело держат оборону и наносят врагу потери. Понятно, что на фоне этого вопроса о новом вооружении для Украины выходит на передний план.

Конечно, все у нас ждут вала вооружений от США, которые нам уже наобещали отечественные "аналитики", и поэтому любые задержки на этом пути объявляются страшной "изменой", но в реальной жизни все гораздо сложнее.

Скрытые смыслы речей Байдена

Прежде всего, надо понимать, что США – демократическое государство, а это значит, что там регулярно проходят выборы, и политическая борьба не прекращается ни на день.

Главный вызов для американской политической элиты – это вовсе не иностранные диктаторы, а американский Трамп, о возвращении которого в кресло президента сейчас говорят все чаще. Тем более, на фоне падения поддержки действующего президента Байдена. "Трампистский реванш" выглядит все более реальным.

Если вы проанализируете высказывания самого Трампа, а также правых публицистов, работающих для близкой к Трампа аудитории, то увидите, что тема Украины не остается без их внимания, но вовсе не в том ключе, в котором мы хотели бы.

В частности, известный обозреватель Такер Карлсон еще до войны начал продвигать тезисы, что администрация Байдена хотела расширить НАТО, затащить туда Украину (с "очень коррумпированным режимом"), чем вошла в противоречие с Москвой. В любом случае все это "не нужно США".

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Все эти люди никуда не делись и продолжают продвигать свои тезисы. Что Байден и демократы просто хотят свергнуть Путина и втянуть США в войну, которая им совершенно не нужна. И можно не сомневаться, что после Афганистана и Ирака подобная риторика находит не одного благодарного слушателя.

Когда Байден говорит, что их целью не является свержение режима Путина, что они не хотят воевать с московщиной, что они не собираются на них "нападать", что они не будут давать Украине оружие для нападения на рашу – все это не для нас, а для американцы. Все это тонкая внутриполитическая игра, направленная на то, чтобы доказать собственной аудитории: это не какой-нибудь очередной "глобалистский" проект, а вынужденные шаги.

Вероятно, поэтому Белый дом стремится привлечь в коалицию в поддержку Украины как можно больше государств и распределить между ними программы по вооружению Украины, чтобы доказать, что это не какая-то "частная авантюра", а воля всего Запада и тому подобное.

Поэтому все, что сейчас говорит Байден и его окружение, следует воспринимать через призму понимания, что говорит лидер демократического государства и говорит для собственных граждан, а не для нас. Нас он "успокаивать" не должен.

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