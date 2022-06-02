Безразличны руины, главное – Ленин

Разрушенные дома, мосты, фабрики – это мелочи. С их восстановлением никто не будет торопиться. Для упоротых главное – истукана скорее влепить.

Советуем Российская орда наметила три направления наступления: чего не хватает Украине для перелома войны

Причем в коммунизм никто из них действительно не верит. Никто не может объяснить, зачем насиловать давно разложившийся труп "совка". Просто за неимением других символов и выразительного образа будущего, пытаются хоть как-то объяснить бессмысленное уничтожение городов и людей.



На оккупированных территориях россияне пытаются возродить культ Ленина / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского

Странно, конечно, что все эти снесенные коммунистические идолища все это время где-то хранили. Хотя давно пора было организовать либо какой-нибудь музей-парк под открытым небом (как в Балтии), либо просто переплавить. Выкорчевать гадину надо с корнем, чтобы нечего было восстанавливать.

Важное – убегая от ВСУ, оккупанты продолжают воровать вещи украинцев: смотрите видео