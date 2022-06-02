Байдуже на руїни, головне – Ленін

Зруйновані будинки, мости, фабрики – це дрібниці. З їх відновленням ніхто не поспішатиме. Для упоротих головне – бовван скоріше вліпити.

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Причому в комунізм ніхто з них насправді не вірить. Ніхто не може пояснити, навіщо ґвалтувати труп "совка", який давно розклався. Просто через брак інших символів і виразного образу майбутнього намагаються хоч якось пояснити безглузде знищення міст і людей.



На окупованих територіях росіяни намагаються відродити культ Леніна / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Дивно, звичайно, що всіх цих знесених комуністичних ідолищ весь цей час десь зберігали. Хоча давно час було організувати або якийсь музей-парк просто неба (як у Балтії), або просто переплавити. Викорчувати гадину треба з коренем, щоб не було чого відновлювати.

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